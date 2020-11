Artistii au obtinut de la Guvern prelungirea perioadei de acordare a indemnizatiilor, pana in iunie 2021. Se va regandi schema de ajutor de stat pentru granturile de 100 milioane de euro

Aproape o suta de trupe si cantareti i-au trimis, luni, premierului Ludovic Orban o scrisoare deschisa in care ii cer sa includa artistii in schema de ajutor de stat pentru sectorul cultural afectat de pandemie.Comunicatul Asociatiei MUZE:"Astazi a avut loc o Sedinta de Guvern, prezidata de doamna Vicepremier Raluca Turcan , sedinta privitoare la rectificarea schemei de ajutor de stat in valoare de 100 milioane de euro pentru sectorul cultural.La sedinta au fost invitati 7 participanti din domeniul artelor, dintre care 2 reprezentati ai MUZE - Asociatia pentru Teatru, Film, Muzica si Dans, prin Razvan Ailenei - Presedinte si Elena Ghenoiu - Vicepresedinte. Sedinta s-a desfasurat ca urmare a eforturilor MUZE de a solicita regandirea schemei de ajutor de stat pentru sectorul cultural, dat fiind ca beneficiarii directi ai acestor granturi nu erau artistii, ci doar SRL-urile si ONG-urile care lucreaza cu artisti.Va comunicam trei lucruri deosebit de importante, rezultate in urma Sedintei de Guvern de astazi, la care au participat si Razvan-Adrian Ailenei (Presedinte MUZE / Shatyr Tempesta) si Elena Ghenoiu (Vicepresedinte MUZE):1. S-a prelungit perioada de acordare a indemnizatiilor pentru artisti pana in iunie 2021;2. S-a stabilit regandirea schemei de ajutor de stat pentru granturile de 100 milioane de euro, tocmai ca beneficiarul direct sa fie ARTISTUL;3. Am obtinut prelungirea termenului de inscriere in Registrul Sectorului Cultural - https://www.culturadata.ro/registrul-sectorului-cultural/, care acum e deschis si persoanelor fizice"