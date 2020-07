Autoritatile din Mallorca au inchis mai multe strazi, dupa petrecerile organizate de tineri turisti germani si britanici

Toate pub-urile de pe strazile capitalei insulei, Palma, cunoscute de turistii germani in limba lor sub denumirile de ''Bere'' si ''Hamburger'' au fost inchise dupa o serie de petreceri care nu au respectat regulile de prevenire a raspandirii noului coronavirus O masura similara a fost decisa pentru Puerto Ballena, o strada din statiunea Magaluf situata la circa 10 kilometri sud-vest de Palma si care este preferata de turistii britanici.Comportamentul unor turisti si al unor proprietari de pe acele strazi ameninta sa anuleze toate rezultatele obtinute prin mari eforturi facute de locuitorii acestei insule pentru a stavili epidemia de COVID-19, a declarat ministrul mentionat.El a aratat imagini cu sute de turisti germani si britanici dansand beti, weekendul trecut, pe plajele din Palma si Magaluf, fara sa poarte masti si fara sa pastreze distanta de 1,5 metri recomandata de autoritatile spaniole.Insusi ministrul german al sanatatii, Jens Spahn, le-a cerut luni turistilor germani aflati in Spania sa respecte masurile antiepidemice si a avertizat ca Mallorca ar putea deveni un al doilea Ischgl, referire la statiunea din Alpii austrieci frecventata de turisti europeni, unde la inceputul lunii martie s-a format un focar de coronavirus nedetectat atunci si care a infectat numerosi turisti straini care au raspandit mai departe noul coronavirus in tarile lor, printre care si Germania.