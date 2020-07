Care sunt cele 13 tari europene in care turistii romani sunt obligatoriu testati COVID-19 sau trebuie sa stea in carantina

Romanii care se intorc din Spania si Belgia sunt scutiti de izolare, dupa ce Guvernul a actualizat lista "tarilor verzi", adica cele din care romanii si alti cetateni pot sa vina in Romania fara nicio restrictie. Sunt 33 de astfel de tari, iar lista se va actualiza permanent.Din aceste 33 de tari, accesul pe teritoriul a 13 dintre ele se face in anumite conditii, scrie imperatortravel.ro Orice calator roman in Cipru trebuie fie sa se prezinte cu un certificat de testare COVID-19 efectuat in ultimele 72 ore ori sa se testeze pe aeroport (pretul este de 60 euro). Daca alege cea de-a doua varianta, este obligat sa isi aleaga un loc de cazare si sa intre in carantina timp de 24 ore, pana vine rezultatul testului. Mai mult, inainte de imbarcarea in avion , trebuie completata o declaratie solemna - Cyprus Flight Pass.Romanii sau turistii care au calatorit in tara noastra in ultimele 14 zile sunt obligati sa se autoizoleze pentru 14 zile odata ce ajung in Estonia, intrucat Romania inregistreaza 25,6 cazuri la 100.000 de locuitori, iar numarul cazurilor este in crestere.Tara nordica a deschis granitele pentru vecinii din tarile baltice si scandinave (cu exceptia Suediei), iar restul cetatenilor UE/SEE/Schengen nu au voie sa intre pe teritoriul tarii. Din 14 iulie, Finlanda va permite intrarea calatorilor din tari care au sub 8 cazuri / 100.000 de locuitori in ultimele 14 zile.Grecia are granitele deschise. Totusi, toti cei care intra in tara trebuie sa completeze un formular on-line, vor primi un QR-code care va indica daca persoana respectiva va fi testata sau nu. Masura a fost luata intrucat tara noastra inregistreaza un numar mare de cazuri de coronavirus . Sarbilor, spre exemplu, nu le este permis accesul.Irlanda continua sa aibe granitele inchise pentru tarile UE / SEE / Schengen. Abia din 20 iulie, Irlanda ar putea sa permita din nou intrarea in tara, insa si atunci doar pentru cetatenii anumitor tari, considerate sigure din punct de vedere epidemiologic. Deocamdata nu se stie daca Romania va face parte din "lista verde" a Irlandei.Romanii sau turistii care au tranzitat tara noastra pot intra in Islanda, insa pe aeroport sunt obligati sa faca un test COVID-19. Pretul acestuia este in jur de 70 euro. Calatorii trebuie sa se autoizoleze pana la sosirea rezultatului. In plus, calatorii spre Islanda trebuie sa completeze o declaratie on-line si sa descarce aplicatia de track&trace Rakning C-19 pentru a urmari eventuala expunere la bolnavi confirmati de COVID.Calatorii din tarile in care in ultimele 14 zile s-au inregistrat peste 16 cazuri la 100.000 locuitori trebuie sa intre in autoizolare. Accesul este interzis, in schimb, pentru calatorii din tarile cu peste 25 cazuri la 100.000 locuitori.Aceeasi situatie este si in Letonia. Calatorii din tarile care inregistreaza peste 16 cazuri la 100.000 locuitori in ultimele doua saptamani trebuie sa intre in carantina.Malta a redeschis granitele si a reluat zborurile pentru o serie de tari din UE, dar nu si pentru Romania. Conform ultimelor informatii, Malta ar putea redeschide granitele pentru toate tarile UE, inclusiv Romania. Si aici s-ar putea crea o lista verde si o lista rosie, astfel ca accesul cetatenilor romani ar putea ramane restrictionat, ca urmare a numarului mare de cazuri de coronavirus in tara noastra.Persoanele care vin din Romania in Marea Britanie sunt nevoite sa se autoizoleze timp de 14 zile. Britanicii au si o lista cu 59 de tari care sunt scutite de carantina la sosirea in Anglia.In acest moment, cetatenii romani nu au voie sa intre pe teritoriul Norvegiei, care are granitele inchise. Situatia se va schimba dupa 15 iulie, cand Norvegia va introduce un sistem de interdictii sau obligativitat de carantinare. E posibil ca tara noastra sa ajunga pe lista tarilor cu carantinare obligatorie timp de 10 zile.Romanii sunt pe lista rosie a Slovaciei, ceea ce inseamna ca, odata ajuns pe teritoriul acestei tari, autoizolarea este obligatorie. Cetatenii romani sau persoanele care au calatorit in tara noastra pot face un test COVID-19 la un laborator certificat din Slovacia, insa sunt nevoiti sa stea in carantina pana la sosirea rezultatului negativ. Slovacia poate fi tranzitata in cel mult 8 ore, insa nu este permisa innoptarea pe teritoriul tarii.Cetatenii romani care doresc sa intre in Slovenia si nu detin case sau ambarcatiuni in aceasta tara sunt obligati sa se auto-carantineze.