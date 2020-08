Care sunt zonele turistice de pe litoral unde purtarea mastii este obligatorie

Pe litoral, persoanele care au implinit varsta de cinci ani, trebuie sa poarte masca de protectie daca sunt prezente in intervalul 18:00 - 24:00, pe faleze, in piatete, parcuri de distractii si agrement.Conform stirilor Protv, zonele turistice care intra sub incidenta deciziei DSP sunt:- Faleza, promenada, satul de vacanta, piateta de la Cazinoul din MamaiaConstanta - Gara, Delfinariu, in curtile bisericilor, faleza cazino, Portul Tomis (unde sunt terase), Piata Ovidiu- Zona de promenada, faleza de la Belona pana in capatul de sud, aleile pietonale din centrul statiunilor, unde sunt multe magazine- Toata zona de pomenada de langa mare, plus aleile pietonaleOlimp, Neptun, Jupiter, 2 Mai - aleile pietonale plus zonele de promenada de langa tarmul marii si parcul de distractii de la Neptun- Strada mica, zona de parcare de langa plaja si toata aleea paralela cu plaja, in zona teraselor si a cluburilor