Castelul Bran s-a redeschis pentru vizitatori

Conducerea companiei care administreaza Domeniul Bran a anuntat, pe site-ul oficial, ca "este pregatita sa ia toate masurile pentru protectia vizitatorilor si a echipei".Astfel, turistii care doresc sa viziteze obiectivul turistic vor putea s-o faca in intervalul 9.00-18.00, de marti pana duminica, iar luni, in intervalul 12.00-18.00.In a doua zi de Rusalii, programul de vizitare va fi de la ora 10.00 la ora 18.00.Biletele pot fi achizitionate si online, la www.bilete.castelulbran.ro.Castelul Bran este considerat una dintre cele mai impozante monumente istorice ale Romaniei, prima sa atestare documentara datand din 1377. In prezent, castelul este proprietatea urmasului principesei Ileana, Dominic de Habsburg.Obiectivul a atras, in 2018, peste 1 milion de turisti, din tara si din strainatate, interesati atat de istoria sa, cat si de mitul lui Dracula, de care este legat numele sau.