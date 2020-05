Ce promotii si oferte speciale pregatesc hotelierii pentru a atrage turisti

Ziare.

com

Confom cercetarii Travelminit.ro, in vederea redeschiderii turismului intern, cei mai multi hotelieri (54%) s-au pregatit cu pachete speciale de cazare, reduceri de tip "last minute" sau "early booking" si preturi mai mici. Aproape jumatate dintre partenerii hotelieri (43%) ofera conditii de anulare flexibile si restituire 100% la o eventuala anulare.Incepand cu luna februarie, platforma Travelminit.ro a inregistrat treptat peste 3.000 de proprietati care pot fi rezervate fara risc financiar. Reprezentantii Travelminit.ro sustin ca s-a observat o crestere foarte mare a turistilor care cauta proprietati cu conditii flexibile de rezervare, care permit schimbarea datei calatoriei sau chiar anularea rezervarii pana la o anumita data, fara a pierde sumele achitate."Siguranta, sanatatea turistilor si a personalului din industria turismului si ospitalitatii au devenit o prioritate, astfel ca hotelierii romani au adoptat o serie de reguli stricte de igienizare in contextul crizei COVID-19. Unele hoteluri au montat dispensere automate de gel dezinfectant si vor suplimenta personalul desemnat pentru curatenie", potrivit studiului.Astfel, se pune accentul pe dezinfectarea camerelor, a spatiilor publice din incinta unitatilor de cazare, cum ar fi receptia, salile de fitness ori restaurantele, dar si a spatiilor intens folosite: balustrade, intrerupatoare, clante, butoanele lifturilor etc. Pentru a respecta distanta sociala recomandata, hotelierii au realizat marcaje pentru locurile in care turittii ar trebui sa stea atunci cand asteapta, la 1,5-2 metri de cealalta persoana din fata lor si vor amplasa panouri de protectie din plexiglas la receptie sau la intrarea in restaurant/bar.Totodata, hotelierii se asteapta ca activitatile sa fie rentabile in lunile de vara. Dupa doua luni de stagnare, 25% dintre proprietarii unitatilor de cazare se asteapta ca lucrurile sa se normalizeaza imediat dupa relaxarea restrictiilor impuse pentru oaspeti si pentru agentii economici (hoteluri, pensiuni, restaurante, statiuni etc.).Dintre respondenti, cei mai multi (39%) se asteapta sa vada cresteri in lunile de vara, incepand din iulie. "S-a observat o previziune mai pesimista din partea hotelurilor, care estimeaza ca doar la sfarsitul anului sau in anul viitor vor avea solicitari de cazare crescute", mentioneaza autorii studiului.Pe fondul intrarii in starea de urgenta, peste 70% dintre respondenti si-au inchis unitatile de cazare sau au functionat fara activitate si asteapta ridicarea restrictiilor. Totodata, multi au profitat in mod util de perioada de izolare pentru a-si organiza afacerea (67%), astfel ca 54% dintre acestia si-au planificat strategii generale sau de marketing pentru viitor, 29% au renovat unitatea de cazare, iar 8% au inchis restaurantul sau zona de wellness si au oferit doar cazare.Studiul a fost realizat pe un esantion de 500 de unitati de cazare partenere Travelminit.ro din toata Romania, care au participat online la completarea unui chestionar in perioada 29 aprilie 2020 - 6 mai 2020.Travelminit.ro este unul dintre cei mai mari jucatori pe piata rezervarilor hoteliere din Romania care accepta si plata prin vouchere de vacanta. Oferta Travelminit.ro contine 4.000 de proprietati din Romania, printre care hoteluri, pensiuni, apartamente, case de oaspeti, cabane si campinguri din toate regiunile tarii. Platforma a inregistrat peste 620.000 de innoptari in 2019 si o valoare totala a rezervarilor de 13 milioane de euro.