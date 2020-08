Ce trebuie sa stie romanii care-si aleg vacante all-inclusive in Bulgaria

Regulile se respecta in hotelurile bulgaresti

Ce se intampla pe litoralul romanesc

Cei care au mers in Bulgaria de pilda, au putut sa constate ca masurile sunt mai restrictive decat la noi. Manusile de unica folosinta trebuie purtate si de turisti atunci cand merg la masa, potrivit Stirilor ProTv. Tot personalul poarta masca sau viziera si manusi. In unele resorturi, cum este si acesta, pana si turistii au obligatia sa foloseasca manusi de unica folosinta atunci cand merg la bufetul suedez sa isi ia mancare. Toate tacamurile vin sigilate si nu mai stau la gramada, ca in anii anteriori. Iata ce ne spune managerul unui hotel."Avem masuri stricte in hotel, pentru a-i feri pe oaspetii nostri de coronavirus", a declarat managerul unui hotel din tara vecina.In Bulgaria, masca trebuie purtata la interior doar in locurile agomerate. La micul dejun si la cina, zona bufetului suedez poate deveni un astfel de loc aglomerat. Turistii romani sunt mai prudenti si isi acopera fetele, in timp ce bulgarii par mai relaxati in aceasta privinta.Hotelierii de aici sustin ca in acest an, mai mult ca in anii anteriori, turistii romani si straini au optat mai degraba pentru pachetele all inclusive si ultra all inclusive. O explicatie ar fi ca nu doresc sa mai iasa din perimetrul hotelului. Si aici au de unde alege - au restaurante a la carte, sali de mese, beach bar-uri, poolbar-uri si toate ofera si mancare. Iar cand esti la all inclusive, poti merge in oricare dintre ele si poti sa pastrezi distanta.Cu atat mai mult cu cat hotelierii bulgari primesc turisti in functie de spatiul pe care il pot oferi pentru luat masa, dupa principiul distantarii meselor. Intr-un hotel, de exemplu, gradul de ocupare este de numai 60%. Si cum cererea a fost mare, reprezentantii unitatii s-au vazut nevoiti sa inaugureze vara aceasta si spatii de luat masa, pe care doreau sa le deschida abia anul viitor.Manager de hotel: "Vom deschide repede si acest restaurant nou, ziua va fi snack-bar si seara restaurant a la carte."Hotelul are un beach bar si doua restaurante a la carte, o sala de mese unde se serveste micul dejun, iar acolo in spate se mai construieste un restaurant si inca un bar, care la randul sau are echipamentele necesare pentru o bucatarie simpla.Asa stau lucrurile in resorturi. Pe strada sunt si mai putini oameni. Cata vreme turistii nu parasesc zona hotelurilor, este explicabil de ce oraselul Obzor, de pilda, invadat in anii trecuti de straini, este in aceasta perioada gol la pranz.Si pe litoralul nostru, la Mamaia , s-a extins conceptul de a nu mai parasi resortul ales. Cei cateva mii de turisti cazati la un complex intins pe 10 hectare, au tot ce le trebuie: opt piscine, plaja privata, sezlonguri.In fiecare zi, bucatarii le pregatesc peste 100 de preparate.O vacanta de cinci zile pentru o familie costa in medie 1000 de euro cu acces la toate facilitatile.Cristina Barca, manager hotel all-inclusive: "Le punem la dispozitie tot ceea ce au nevoie, astfel incat sa nu iasa din complexul nostru, decat in cazul in care vor sa viziteze ceva in Constanta."In momentul de fata, pe litoralul nostru sunt zeci de hoteluri all inclusive, care cumuleaza peste 13.500 de locuri de cazare. Si care pot primi, intr-un an, aproximativ 270.000 turisti.