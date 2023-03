Cea mai mare partie din Romania, intr-o comuna de la poalele Fagarasilor

Comuna Lisa, din judetul Brasov, de la poalele Muntilor Fagarasi, ar putea avea cel mai mare domeniu schiabil din Romania, edilii localitatii intentionand realizarea unui proiect urias.

In localitatea brasoveana ar urma sa fie amenajate partii cu o lungime totala de 68 de kilometri, investitia necesara urmand sa fie de 120 de milioane de euro, informeaza Buna Ziua Brasov.

De asemenea, noua statiune turistica montana ar urma sa aiba partii chiar si la inaltimea de 2.400 de metri, pe versantul nordic al Fagarasilor, astfel ca zona ar putea sa fie deschisa amatorilor de sporturi de iarna mai mult timp decat statiunile de pe Valea Prahovei sau din judetul Brasov.

Potrivit primarului localitatii, Nicolae Greavu, constructia partiilor ar urma sa dureze cinci ani, din fonduri europene, iar proiectul a intrat in atentia unei firme din Germania.

"Avem prevazute patru etape pentru implementarea acestui proiect care va genera o puternica dezvoltare economica si turistica a intregii zone. Pentru finantarea lui ne-am asociat cu Consiliul Judetean Brasov si dorim sa accesam fonduri europene.

In acest an vom termina si studiul de fezabilitate la care s-a lucrat doi ani. De asemenea, specialistii au intocmit studii comparative ale temperaturii si evolutiei stratului de zapada de pe suprafata viitorului domeniu schiabil, in diferite perioade ale anului, astfel incat sa avem o imagine clara asupra potentialului zonei", a declarat primarul comunei brasovene.

Lisa se afla la 4 kilometri nord de Sambata de Sud, intre orasele Fagaras si Victoria si la 15 kilometri de drumul european E68 si 20 de kilometri de Varful Moldoveanu. Muntii Fagaras au foarte putine partii de schi, comparativ cu celelalte grupe de munti.

