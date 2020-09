Circa 8.800 de turisti au vizitat plajele salbatice de la Marea Neagra in weekend

Cei mai multi vizitatori, 5.200 de turisti cu 1.100 de masini, au fost semnalati duminica pe plajele din Midia, Corbu si Vadu, in aceeasi zi fiind aplicate cu doua sanctiuni mai mult decat in ziua precedenta."In urma actiunilor comune de control de sambata, 5 septembrie, s-au aplicat 74 de sanctiuni (65 amenzi si 9 avertismente) in valoare totala de 21.900 lei, iar duminica, 6 septembrie, au fost aplicate 76 sanctiuni (52 amenzi si 24 avertismente) in valoare de 18.700 lei. Sanctiunile au fost aplicate pentru incalcarea unor prevederi ale Legii 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, pentru incalcarea unor prevederi ale OUG nr. 202 /2002 privind gospodarirea integrata a zonei costiere, respectiv accesul persoanelor si circulatia cu mijloace rutiere pe teritoriul rezervatiei fara actele de reglementare emise de Administratia Rezervatiei (permise de acces), campare ilegala, circulatia sau stationarea vehiculelor pe plaje, in zone strict protejate sau pe zonele adiacente, precum si Legea 211/2011 privind regimul deseurilor", se arata in anuntul ARBDD.Institutia din subordinea Ministerului Mediului a mentionat ca actiunile de control au fost efectuate in parteneriat cu jandarmii Gruparii Mobile "Tomis" Constanta, Garda Nationala de Mediu - Comisariatul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, agenti de politie din cadrul Serviciului de Politie, Delta Dunarii."Respectarea legislatiei nu este optionala, este o obligatie a fiecaruia dintre noi avand in vedere faptul ca prin impactul nostru asupra mediului inconjurator, inclusiv asupra biodiversitatii, contribuim la compromiterea sau, mai mult, la pierderea unor habitate naturale", se specifica in anunt.Potrivit sursei, sambata, 5 septembrie, pe plajele salbatice din rezervatie au fost circa 3.600 de turisti cu 850 de autovehicule.Intr-o alta postare, ARBDD a semnalat luni faptul ca mai multe persoane au traversat cu ATV-uri pe malul marii Grindul Chituc si a apreciat fapta grupului drept "un comportament absolut iresponsabil".