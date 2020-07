Corturi de lux in Bucovina, ultimul trend

Un sucevean a amenajat singura zona de glamping din Bucovina. Glamping-ul este un concept turistic care-i ajuta pe vizitatori sa se bucure de o vacanta la cort, avand confortul oferit de pensiune sau hotel.Zona este amplasata la baza unui deal de la raza comunei Crucea a judetului Suceava, unde suceveanul are cinci corturi de glamping. Acestea sunt corturi uriase in interior avand mobilier ca la hotel. Conceptul turistic este tot mai prezent in Romania si se adreseaza celor care si-ar dori sa petreaca noaptea la cort, dar n-ar vrea sa renunte, totusi, la confortul oferit de pensiuni sau hoteluri, potrivit Adevarul.ro.In fiecare cort exista unul sau doua paturi cu saltele confortabile, un dispozitiv electric pentru asigurarea confortului termic, mese si scaune. Corturile au cate o terasa din lemn de unde vizitatorii pot sa admire peisajul inconjurator. In plus, turistii au unde sa faca si dus.La amplasarea corturilor s-a tinut cont de distanta pentru a oferi confort si siguranta in contextul pandemiei de COVID-19. Doua nopti de cazare costa 400 de lei/persoana. Pachetul include si doua coborari cu megatiroliana de la Palma, o tura cu ATV-ul prin Obcinile Bucovinei, precum si o coborare de 3 ore cu barca de rafting pe Bistrita.