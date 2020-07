Doi turisti romani aflati in Grecia au fost depistati cu COVID-19. Noua restrictie impusa la granita de autoritatile elene

Informatiile arata ca unul dintre romanii imbolnaviti se afla in Thassos, iar celalalt in Paralia Katerini. Cei doi au fost plasati in izolare, conform normelor in vigoare in Grecia."Cetateanul roman aflat in insula Thassos a fost deja transferat in unitatea hoteliera special destinata pentru efectuarea carantinei, iar starea sa de sanatate este buna. Reprezentantii oficiului consular au contactat cetateanul roman si sunt pregatiti sa acorde asistenta consulara daca situatia o va impune. Cetateanul roman aflat in Paralia Katerini a contactat telefonic Consulatul General al Romaniei la Salonic, semnaland faptul ca a fost anuntat de autoritatile elene asupra rezultatului pozitiv la testarea efectuata la intrarea pe teritoriul Greciei, starea acestuia de sanatate fiind de asemenea buna. Ambasada Romaniei la Atena a intreprins demersuri de urgenta pentru solicitarea de date oficiale din partea autoritatilor centrale vizand situatia cetatenilor romani depistati pozitiv", s e arata in comunicarea MAE In acelasi timp, autoritatile elene au impus o noua restrictie de calatorie incepand cu joi, 9 iulie. "Potrivit informatiilor actualizate disponibile pe pagina https://travel.gov.gr, incepand cu data 9 iulie 2020, completarea obligatorie a formularului electronic (Passenger Locator Form) de catre persoanele care intra pe teritoriul Republicii Elene (pe cale aeriana, rutiera sau maritima) trebuie facuta cu cel putin 24 de ore inainte de data calatoriei, si nu cu 48 de ore cum era valabil initial. MAE reaminteste ca nerespectarea obligatiei de a completa acest formular este sanctionata cu o amenda de 500 de euro, potrivit legislatiei elene in vigoare. Formularul este disponibil in limba engleza la adresa https://travel.gov.gr, unde sunt precizate si conditiile de calatorie valabile pentru aceasta perioada", mai arata oficialii MAE.Pe de alta parte, reprezentantii Ministerului Afacerilor Externe arata ca au luat legatura cu omologii greci pentru a lamuri zvonurile privitoare la controalele excesive la granita. "Cu privire la informatiile vehiculate in spatiul public privind testarea tuturor turistilor la punctul de frontiera Kulata-Promachonas, Ambasada Romaniei la Atena a solicitat clarificari autoritatilor elene competente care au mentionat ca, la acest moment, testarea se face in continuare aleatoriu, in limita numarului de teste disponibile", mai declara reprezentatii MAE.