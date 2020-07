DSP Alba realizeaza teste COVID-19 contra cost. Pretul este 250 de lei, iar rezultatul este primit in aceeasi zi

Cei care doresc sa-si faca un astfel de test se pot prezenta in intervalul orar 8.00 - 10.00 la cortul albastru amplasat in parcarea Policlinicii de pe strada Musetelului nr 2, din Alba Iulia, unde li se va face prelevarea probelor.Dupa prelevare, in baza unui deviz, se va plati taxa aferenta prelucarii testului la Casieria DSP Alba din cladirea administrativa situata pe B-dul Revolutiei 1989 nr. 23 (in curtea Spitalului Judetean).Rezultatul (buletinul de analiza) poate fi obtinut prin e-mail, in cursul aceleiasi zile, dar doar dupa ce se face dovada platii."Mentionam ca prioritatea la testare o reprezinta asigurarea diagnosticului pentru suspecti si grupele la risc, conform metodologiei nationale. Informatii despre testarea la cerere pot fi obtinute si la numarul TEL VERDE al judetului Alba - 0745/177795", transmit reprezentantii institutiei.