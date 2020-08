E oficial: romanii, pe primul loc ca numar de cazuri de COVID-19 in randul turistilor din Grecia

Protectia Civila din Grecia a facut pubice marti, 18 august, date si statistici privind cazurile de coronavirus importate de la data de 1 iulie, cand tara si-a deschis granitele pentru turisti . Potrivit statisticilor, cele mai multe cazuri provin din Romania, relateaza keeptalkinggreece.com.In perioada 1 iulie - 16 august, 2.592.853 de persoane au intrat au intrat in tara, 2.068.408 dintre acestea prin aeroporturi, 140.051 pe cale maritima si 384.394 au intrat prin punctele de frontiera terestre.In aceeasi perioada, au fost facute 319.379 de teste pentru COVID-19, fiind depistate pozitiv la punctele de frontiera 615 persoane - 364 in aeroporturi, 17 in porturi si 234 la frontierele terestre.Pe primul loc in topul celor cinci state ai caror cetateni au fost depistati cu noul coronavirus se afla Romania, cu 88 de cazuri, urmata de Bulgaria - 86 de cazuri, Serbia - 80, Albania - 63, Suedia - 29.Din totalul de 615 de cazuri confirmate in randul turistilor, sunt active 233. Alte 73 de persoane la care virusul nu mai e activ au ramas in Grecia, iar 303 s-au intors in tarile de origine.