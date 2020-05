Europa vrea sa-si deschida frontierele interne pentru turism pana la inceperea verii

Ziare.

Seful diplomatiei germane, Heiko Maas, a discutat cu omologii sai din Spania, Italia, Austria, Grecia, Croatia, Portugalia, Malta, Slovenia, Cipru si Bulgaria - toate destinatii populare pentru germani - prin sistem de videoconferinta in legatura cu ridicarea progresiva a restrictiilor impuse pentru a limita raspandirea noului coronavirus, informeaza dpa si HINA.Restrictiile de calatorie au stopat in mare parte libertatea de circulatie de care se bucura in mod normal cetatenii UE. Acum, deplasarile transfrontaliere vor fi reluate in etape de statele membre, pe baza ratelor de transmitere a coronavirusului, intr-o maniera coordonata."Va fi esential sa se asigure faptul ca cetatenii nostri nu pot doar calatori pur si simplu in mod liber in interiorul Europei, dar pot de asemenea sa se intoarca acasa in siguranta", arata declaratia comuna a celor 11 ministri de Externe.In prezent, in Germania este in vigoare o avertizare de calatorie care expira la 14 iunie. Maas a afirmat ca va ridica aceasta avertizare pentru tarile europene si va oferi fiecarui stat vizat orientari privind riscurile infectarii cu SARS-CoV-2 pentru calatori."Nu putem mentine permanent o avertizare de calatorie pentru intreaga lume. Dorim sa revenim la normal pas cu pas", a subliniat Heiko Maas, care a adaugat ca vacantele de vara nu vor fi ca inaintea pandemiei de COVID-19.Italia, una dintre tarile cele mai afectate de pandemie, va primi din nou cetateni din alte tari ale spatiului Schengen incepand din 3 iunie. "Suntem pregatiti sa primim in siguranta cetateni europeni care vor sa-si petreaca vacanta in Italia", a spus ministrul de externe italian Luigi Di Maio in timpul videoconferintei.Heiko Maas va avea miercuri o videoconferinta si cu omologii sai din Franta, Austria si Elvetia.Aceste discutii se bazeaza pe liniile orientative prezentate in urma cu cateva zile de Comisia Europeana in vederea relansarii activitatilor turistice afectate de criza cauzata de COVID-19.