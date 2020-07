FOTO Dezastrul lasat in urma de turisti pe plajele salbatice. Munti de gunoaie intr-unul dintre cele mai frumoase locuri din tara

Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii a anuntat, luni, ca la finalul saptamanii trecute (25-26 iulie) a fost din nou aglomeratie pe plajele salbatice, fiind inregistrate 24.800 de persoane cu peste 3.000 de masini. Unii dintre turisti au incalcat legislatia din zonele protejate, fiind date amenzi in valoare de peste 63.000 de lei."Weekend-ul trecut, 25-26 iulie 2020, un numar foarte mare de turisti au sosit pe plajele salbatice din Rezervatia Biosferei Delta Dunarii. In zona Vadu-Corbu-Midia, s-a inregistrat iarasi cel mai mare aflux de vizitatori si in continuare multi dintre acestia nu au respectat regulile specifice zonei costiere aflata in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii, respectiv au campat ilegal si au parcat masinile pe habitatele de interes comunitar. In ziua de sambata au fost estimati in total pe plajele Vadu - Corbu - Midia, aproximativ 13.500 de turisti si 1.650 de autovehicule, iar duminica, pe aceleasi plaje au fost estimati 11.300 de turisti si 1.380 autovehicule", au transmis, luni, reprezentantii Administratii Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii.Acestia au precizat ca s-a constatat o tendinta a turistilor de a lasa din ce in ce mai multe deseuri direct pe plaje sau pe habitatele naturale din zona, in loc de a le depozita in locurile special amenajate.Reprezentantii Asociatiei anunta ca au fost intreprinse actiuni comune de control cu echipe mixte formate din inspectorii ecologi ai Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, Gruparea Mobila de Jandarmi Tomis, Constanta si reprezentantii Garzii Nationale de Mediu - Comisariatul RBDD."Pentru incalcarile legii constatate, ecologi ai Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii au aplicat sambata un numar de 65 amenzi contraventionale in valoare de 43.500 lei, si 7 avertismente, iar duminica au aplicat un numar de 54 de amenzi contraventionale in valoare de 19.600 lei si 16 avertismente, conform Legii 82/1993 si OUG 202/2002", au mai transmis reprezentantii Asociatiei.Si celelalte plaje de pe teritoriul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii au fost monitorizate de catre inspectorii ecologi ai ARBDD, astfel, pe plaja Portita s-au estimat 380 turisti, pe plaja Sf. Gheorghe 300 turisti, iar pe plaja Sulina 1.700 turisti.