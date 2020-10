FOTO VIDEO "Elvetia Romaniei", zona turistica spectaculoasa care nu se poate dezvolta din cauza unui drum de 18 km plin de gropi si noroaie

Zona mai este denumita si "Elvetia Romaniei". Odata cu dezvoltarea domeniului schiabil si a modernizarii soselei Transalpina au aparut mai multe pensiuni care ofera servicii de cazare. Acestea au fost construite in zone apropiate partiilor de schi, respectiv Luncile Prigoanei si Poarta Raiului.In plin avant este si comuna Sugag, situata la circa 30 de kilometri de domeniul schiabil, pe teritoriul careia se afla cele mai multe dintre spatiile de cazare construite in ultimii ani. Aflata la o ora si jumatate de mers cu masina de Alba Iulia, localitatea Sugag este asezata intr-o vale frumoasa, pe partea estica a Muntilor Sureanu. Locul e o succesiune de culmi prelungi care coboara treptat din varfuri situate la peste 2000 de metri altitudine. Zona este o comoara a artei populare, a obiceiurilor si a traditiilor. Masivul Sureanu se afla in extremitatea sudica a judetului Alba, la limita cu Valcea, Hunedoara si Sibiu.De la Sugag mai este de mers mai bine de o ora cu masina pana la Poarta Raiului. Problema este reprezentata de cei 18 kilometri de drum, care fac legatura intre Transalpina si zona turistica din apropierea masivului Sureanu. Proprietarii de pensiuni cer de multi ani modernizarea drumului, dar autoritatile s-au lovit de refuzul Romsilva care are il are in administrare si care a refuzat sa il predea. Proprietarii de pensiuni si-au facut si o asociatie pentru a discuta institutional cu reprezentantii autoritatilor.Cativa kilometri din drum au fost reparati de asociatia proprietarilor de pensiuniIn vara acestui an, Asociatia proprietarilor de pensiuni "Turist pe munte" a reparat pe cheltuiala proprie drumul dintre Luncile Prigoanei si Poarta Raiului, care da batai de cap turistilor, in fiecare sezon. Gropile au fost astupate si s-a intervenit in zonele cele mai afectate, astfel incat acum drumul spre zona respectiva este rezonabil. Drumul reabilitat are o lungime de 4 km.Poarta Raiului. Foto: Facebook / Judetul AlbaIn urma cu cativa ani, cand in zona nu era niciun spatiu de cazare, autoritatile judetene au anuntat ca aici va fi construita o statiune de schi moderna. Deocamdata, totul a ramas la stadiul de proiect. La un moment dat, chiar presedintele Klaus Iohannis a sunat la Primaria Sugag si s-a interesat de soarta drumului. Iohannis obisnuia in anii trecuti sa vina des la schi, pe domeniul privat de la Sureanu. Drumul ar urma sa intre in administrarea comunei Sugag si astfel va putea fi mai usor amenajat, cu sprijinul Consiliului Judetean.Radu Ichim, presedintele Asociatiei "Turist pe munte", sustine ca sunt peste 100 de investitori care au adus bani in zona dupa ce autoritatile au promis ca vor moderniza drumul "Toti avem afaceri acolo, oameni angajati. Am ajuns in situatia in care pe singurul drum de acces spre locatii Romsilva sa ne puna o placuta cu Circulatia publica interzisa. Cum putem face turism in felul acesta? Cum pot fi interesele Romsilva mai presus de interesul turistic pentru Romania? Daca nu pot fi preluati acesti 18 km de pe Valea Sebesului, si asfaltati, poate fi preluat si asfaltat mai usor drumul de 56 de kilometri dinspre Cugir. Anul acesta a fost si cel mai prost sezon de schi pe Sureanu, iar din martie nu mai avem incasari. Suntem ingenuncheati", spune Radu Ichim.Luncile Prigoanei. Foto: Facebook/ Judetul AlbaProblema a fost adusa si in atentia premierului Ludovic Orban, prezent in zona la sfarsitul lunii iulie. "Romsilva nu se ocupa de drumul acela asa cum ar trebui sa se ocupe, de aceea primaria este dispusa sa-si asume reabilitarea lui. Pana la luarea deciziei la nivel guvernamental, trebuie sa mai umble la oameni prin diferite ministere. Sunt in curs de rezolvare semnaturile, oricum o vom rezolva. Interesul nostru este sa transferam drumul catre primaria Sugag pentru ca primaria sa-l repare. Am vorbit deja cu domnul primar din Sugag", a afirmat premierul.Un punct de atractie pentru cei care prefera muntele a fost si deschiderea partiilor de pe Domeniul Schiabil Sureanu, o initiativa privata, ce promitea dezvoltarea turismului in judet. Si turisti ar fi si sunt, insa exista probleme de acces. Domeniul schiabil este alcatuit din 10 partii care insumeaza aproximativ 11 kilometri. Amenajarea porneste de la circa 1.700 de metri, iar altitudinea maxima ajunge pana la 2.010 de metri, unde se afla limita superioara a partiilor. Domeniul Schiabil din Muntii Sureanu a fost inaugurat in anul 2009, in urma unei investitii private.Zona domeniului schiabil SureanuUnicul drum de acces in aceasta zona, in perioada iernii, este pe ruta Sebes - Sugag - lacul Oasa (DN 67 C), apoi la dreapta spre Manastirea Oasa - Luncile Prigoanei - Poarta Raiului - Domeniul Schiabil Sureanu (DJ 704). Distanta de la Sebes este de 82 de kilometri si poate fi parcursa in circa doua ore. In restul anului, cand este deschisa soseaua Transalpina, se poate ajunge la Sureanu si dinspre judetele Hunedoara, Gorj si Valcea.