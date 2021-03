Hotelierii din Baile Herculane se reinventeaza in pandemie. Lanseaza un pachet pentru recuperarea celor care au avut COVID

Potrivit Ghidul Banatului , unul dintre cele mai mai hoteluri din Baile Herculane, statiune balneara cu o concentratie mare de ioni negativi de 10 ori mai mare decat in alte orase, a gandit un pachet de recuperare care vine in sprijinul pacientilor care au suferit de Covid-19.Potrivit sursei amintite, terapiile de recuperare post Covid, pregatite de cei de la hotelul Minerva, trateaza: mialgii - dureri musculare difuze cu afectarea functionala variabila a articulatiilor asociata de parestezii, oboseala musculara si astenie, dureri de cap, vertij, depresie, anxietate, dispnee."Este demonstrat stiintific si exista deja studii clinice care atesta faptul ca, dupa infectarea cu noul virus SARS- CoV 2, raman anumite sechele asupra organismului uman. Noi am structurat pachete care ajuta pacientii ce au trecut prin aceasta boala sa se recupereze mai repede si mai usor.Lucram foarte mult pe partea de recuperarea respiratorie, a capacitatii pulmonare. Se fac sedinte de kinetoterapie in aer liber, toate particularizate pe partea de respiratie, o serie de exercitii care sprijina recuperarea aparatului respirator. Mai avem o procedura de ozonoterapie, care scade procesele inflamatorii din organism, pentru ca boala produce o inflamare puternica a plamanilor", a declarat Catalina Iovan, managerul Minerva Grand Hotel pentru Ghidul Banatului.Potrivit reprezentantilor hotelului, toate procedurile se fac sub atenta supraveghere a terapeutilor si a doi medici."De exemplu, in timpul sedintelor de recuperare respiratorie, se fac trei monitorizari pentru fiecare sedinta. Sunt monitorizati factori precum: pulsul, nivelul de saturatie de oxigen, tensiunea. De altfel, tot pachetul a fost structurat in urma unor discutii ample cu medici specialisti in pneumologie. Am tinut cont de studiile clinice realizate pentru a observa efectele COVID-ului si aceste procedee sunt structurate dupa recomandare medicilor, pe baza acestor studii. Dupa efectuarea acestor terapii, rezultatele sunt foarte bune. Specialistii recomanda, daca este posibil, repetarea lor dupa o anumita perioada de timp", mai spune Catalin Iovan.Un astfel de pachet cuprinde sase zile de tratament si are un cost de 2.200 lei.