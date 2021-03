Imagini dezastruase la Bojdeuca lui Creanga din Iasi. Zona arata ca dupa o calamitate

"M-am simtit foarte vinovat si rusinat sa vad ca exista conditii demne de 1900, in orasul pentru care iau decizii", a scris el pe pagina lui de Facebook pe care a atasat si imagini."Zona Ticau, in jurul Bojdeucii lui Ion Creanga si la 5 minute de centrul Iasului.Cam asa arata una dintre cele mai ignorate zone din orasul nostru drag. Unii oameni se plang de lipsa pietrisului, altii de lipsa asfaltului, altii chiar de lipsa canalizarii.Desi sunt consilier local de putin timp, m-am simtit foarte vinovat si rusinat sa vad ca exista conditii demne de 1900, in orasul pentru care iau decizii.Mentionez ca au avut loc cateva asfaltari inainte de alegerile locale, insa nici pana azi nu au fost finalizate - e dezastru", a scris, pe Facebook, consilierul local.