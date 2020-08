Istoria perlei litoralului romanesc, salvata din ruina cu 40 de milioane de euro. Arhitectul faimosului complex turistic a proiectat si palatul ceausestilor din Primaverii

Cu o istorie de aproape 50 de ani, gloria litoralului comunist a fost una dintre cele mai frumoase, mai luxoase si mai cautate locatii de pe litoral de catre romani, insa in perioada comunista nomenclaturistii si turistii straini aveau prioritate.Complexului i-a fost rezervata cea mai interesanta si frumoasa amplasare pe faleza, o portiune de plaja care formeaza un golf, cu lungime de 300 de metri si latime de 200 de metri, ceea ce a permis o solutie compozitionala cu o serie de terase ample, pentru fiecare camera."Perla litoralului romanesc" a fost prima constructie din Olimp, considerat pe atunci cartierul nordic al statiunii Neptun, si a intrat in circuitul turistic in anul 1972., resedinta familiei Ceausescu, in perioada 1964-1965.Multi oameni controversati din turismul romanesc au dorit sa il cumpere, de la Puiu Popoviciu la George Copos , insa inainte de criza economica din 2008 a fost achizitionat, cu 10 milioane de euro, de hotelierul Josef Goschy.Dupa preluare, Goschy n-a mai investit in noua achizitie, astfel incat complexul s-a degradat puternic, fiind retrogadat, in urma reclamatiilor clientilor nemultumiti, de la 4 stele la 1 stea.In decembrie 2016, Mohammad Murad, un om de afaceri libanez, detinatorul lantului hotelier Phoenicia si liderul Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc, a reusit sa ajunga la o intelegere cu Goschy (de la care mai incercase si in 2012 sa cumpere complexul) si a devenit proprietarul celor trei hoteluri, cu restaurantele si spatiile de agrement aferente, la pretul de achizitie 10 milioane euro, desi pretul initial de piata fusese de 6 ori mai mare."In anii '85, student fiind, treceam prin acest complex fara a avea vreo sansa de a fi cazat si admiram locatia alaturi de alti romani, bulgari, turci si nemti. Am putut observa in ochii lor admiratia si respectul pentru aceasta bijuterie. Nu visam pe atunci ca as putea deveni intr-o zi proprietarul acestui loc. Azi vreau sa pun din nou coroana pe fruntea litorarului romanesc si acest complex sa redevina ceea ce a fost odata sau chiar si mai mult", scria Mohammad Murad pe pagina personala de Facebook , in decembrie 2016.Totul a fost schimbat, de la instalatii sanitare si electrice la fatade,proiectul fiind de a conserva cat mai mult din fatadele de odinioara. Marmura, gresia si faianta folosite sunt importate din Italia.Intrarea in starea de urgenta a decalat inaugurarea, programata initial pentru iunie 2020, dar nu a oprit lucrarile. Sambata, 1 august 2020, Complexul Amfiteatru-Panoramic-Belvedere a fost reinaugurat sub numele Phoenicia Blue View (noaptea, complexul este "imbracat" intr-o nuanta de albastru vizibila de la mare distanta)."Din 15 martie, odata cu intrarea in starea de urgenta am decis sa ma izolez alaturi de echipa mea, fara sa tin cont de nimic altceva, doar de acest obiectiv clar - sa readuc complexul la gloria pe care o descoperisem in urma cu 35 ani. Visam lucrand si adormeam gandind la ce vom face a doua zi. Sunt onorat si in acelasi timp bucuros ca am putut fi medicul de urgenta al acestui complex. Am folosit toata experienta mea, implicarea si chiar sacrificiul personal, muncind mai mult de 15 ore pe zi, astfel incat angajamentul meu sa dea roade. Nu am avut arhitecti, designeri si nici sefi de santier, dar am avut ceva mult mai puternic: viziune, vointa si perseverenta. Nimic nu este mai relaxant decat sa surprinzi oamenii intr-un mod placut, sa le castigi respectul. 1 August 2020 va fi un moment care va intra in istoria acestui complex. Ma bucur ca am schimbat istoria readucand la viata obiective turistice importante pentru Romania, asa cum ne-am asumat acum 20 de ani.", a scris Mohammad pe pagina de Facebook, saptamana trecuta, cu o zi inaintea inaugurarii Complexului.Originar din Liban, Murad a venit in anii '80 in Romania pentru a studia Medicina, la Iasi, apoi la Bucuresti. S-a specializat in neurologie, dar nu si-a practicat profesia decat doi ani, dupa care s-a apucat de afaceri. Impreuna cu doi dintre cei opt frati ai sai, Hassan si Ahmed, a infiintat un imperiu financiar care se intinde de la turism si alimentatie publica la imobiliare si mass-media. In turism, Murad detine lantul Phoenicia, cu hoteluri noi si vechi cumparate de la stat, pe litoral si in Bucuresti.