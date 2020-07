Lista celor 113 centre medicale din Romania in care se pot face teste pentru COVID-19 la cerere

"In sprijinul cetatenilor care doresc sa calatoreasca in Grecia si care, incepand cu 15 iulie, trebuie sa prezinte un test molecular negativ pentru infectia cu COVID-19 efectuat cu maximum 72 de ore inainte de momentul intrarii pe teritoriul Republicii Elene, Ministerul Sanatatii a facut publica pe pagina de web, www.ms.ro, lista centrelor de testare, adresele si numerele de telefon ale acestora", a transmis MS.Lista celor 113 centre poate fi consultata aici Incepand de miercuri, 16 iulie, ora 6:00, turistii care intra in Grecia pe la Promachonas sunt obligati sa prezinte la sosire rezultatul negativ al unui test molecular (PCR) pentru COVID-19, facut cu 72 de ore inaintea intrarii in Grecia.Turistii vor trebui sa aiba un test de laborator RT-PCR, pe baza unor probe orofaringiene sau nazofaringiene.Certificatul va trebui sa fie scris in limba engleza si sa contina numele si datele de identitate ale turistului.Laboratoarele care fac testul trebuie sa fie: laboratoare nationale de referinta, laboratoare nationale de sanatate publica sau laboratoare private acreditate de autoritatile nationale cu atributii de acreditare, nu in mod specific pentru COVID-19.Certificatele care nu contin aceste date nu vor fi acceptate. Autoritatile de la Atena subliniaza ca falsificarea acestor certificate este pedepsita conform legii elene.De asemenea, cei care vin in Grecia in scopuri turistice vor trebui sa completeze formularul PLF (Passenger Locator Form) si pot fi testati aleatoriu la intrarea in Grecia.Pentru ca toate aceste modificari sa fie implementate, sistemul PLF nu va fi disponibil pana marti la ora 00:01. Cei care deja au completat formularele vor putea trece prin punctul de frontiera Promachonas, dar cei care nu il au, vor trebui sa-si amine calatoria pentru miercuri, 15 iulie, conform https://travel.gov.gr/#/