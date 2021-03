Mesajul incredibil primit de un salvamontist de la un turist salvat de pe munte: "Regret enorm ca v-am supus la asemenea riscuri"

"Simt ca m-am nascut a doua oara", scrie turistul in mesajul pe care i l-a trimis lui Ciprian Aldea, salvamontistul care a decis sa urce un perete de 70 de metri, pe o vreme cumplita, cu ceata, risc mare de avalansa viscol si aport de zapada , pentru a-l salva.Redam mai jos integral mesajul de multumire adresat echipei de salvatori montani care au intervenit sambata pe Jepii Mici."Multumesc din suflet Ciprian! Am ajuns cu bine acasa. Inca nu realizez 100% ca am plecat de acolo. Cred ca o parte din mine chiar a ramas pe stancile alea. Mi-ati salvat viata. Iti voi ramane recunoscator cat timp voi trai. Tie si baietilor. Este ireal ce s-a intamplat si riscurile pe care vi le-ati asumat pt mine. Pun total deoparte ca << asta este meseria >> . Fundamental, ca de la om la om, iti spun: regret enorm ca v-am supus la asemenea riscuri. Am inima stransa numai cand imi aduc aminte.Iti multumesc din suflet ca ai decis sa mergi pana la capat sa ma gasesti. Vorbind cu fiecare imi dau seama cate lucruri s-au potrivit ca sa ies de acolo. Si cat de importanta a fost decizia si hotararea ta. Nu pot sa descriu in cuvinte ce simt acum. Sunt scuturat pana in maduva oaselor. Simt ca m-am nascut a doua oara. Daca pot candva/vreodata sa iti intorc macar un % din ce ai facut pentru mine o voi face cu inima deschisa. Revin catre tine zilele urmatoare dupa ce se mai aseaza lucrurile la mine.Toate cele bune si multa sanatate", este mesajul primit de Ciprian Aldea, unul dintre cei mai experimentati salvamontisti din Prahova, postat pe pagina sa de Facebook "Am coborat impreuna cu un coleg, dar la un moment dat s-au terminat corzile fixe. Atunci am decis sa catar un perete de 70 de metri pentru a ocoli zona cu zapada instabila, ca sa ajung deasupra turistului. Nu mi-am pus viata in pericol. Eu am o experienta de 26 de ani pe munte. Stiam ce am de facut si stiam ca pot. Am avut insa un moment in care am vrut sa ne intoarcem, dar am cazut de comun acord cu colegul meu sa continuam interventia. N-as fi putut trai cu gandul ca nu am facut totul pentru a-l salva. Il auzeam cum striga, tineam legatura cu el. Mi-a fost mila sa-l las acolo. Este tanar, era pacat de el sa moara acolo. Apoi, cand l-am cunoscut mi-am dat seama ca e chiar un tip fain", spune Cipi Aldea.Timp de doua ore a durat catararea pe peretele de stanca pana ce salvamontistul a ajuns la turist. Era in hipotermie si epuizat, iar riscul sa nu supravietuiasca a fost enorm."I-am dat o pufoaica pe care o aveam la mine si l-am dus la cabana Caraiman. Am spart usa cu acordul proprietarului si am ramas acolo, pentru ca baiatul nu mai era in stare sa coboare. Este chiar un tip fain, va dati seama ca am stat de vorba o noapte intreaga. Nu este chiar un incepator pe munte, alearga pe munte, avea echipament bun pentru asta, dar nu pentru vremea din aceasta perioada. Si-a dat seama ca a gresit", spune salvamontistul.In timpul operatiunii de salvare, doua avalanse s-au pornit pe langa cei trei, dar norocul a facut sa scape teferi."Doua avalanse au trecut pe langa noi. Zapada era moale. N-am fi avut nicio sansa", spune Cipi Aldea.Acesta a precizat ca, in ciuda faptului ca toate traseele din abruptul prahovean sunt inchise pe timpul iernii, turistii, bine echipati sau nu, cu experienta sau incepatori, se avanta pe creste periculoase si greu accesibile chiar si pentru savamontisti.