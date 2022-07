Minivacanta de 1 Mai: Statiunea de pe litoral preferata de cei mai multi turisti

Statiunea Mamaia este preferata de turistii care vor petrece minivacanta de 1 Mai pe litoralul romanesc, in mai multe hoteluri rezervarile fiind facute pentru aproape toate locurile de cazare.

"Sunt hoteluri in Mamaia care ne-au anuntat deja ca au grad de ocupare de peste 80% pentru 1 Mai. (...) Din ceea ce stim de la colegii nostri de la agentiile de turism din tara, ritmul vanzarilor s-a accelerat pentru ca romanii au acum la dispozitie patru zile de minivacanta si nu doar una, dupa ce Guvernul a aprobat ca ziua de 2 mai sa fie libera.

Sigur, turistii ar fi fost reticenti sa plece doar pentru o zi sau doua intr-o destinatie montana, pe litoral sau Delta Dunarii", a declarat presedintele Asociatiei Litoral - Delta Dunarii (ALDD), Corina Martin.

Guvernul declara 2 mai zi libera

Pentru statiunile din sudul litoralului vanzarile sunt mai reduse, dupa Mamaia fiind preferate statiunile Eforie, Costinesti, Vama Veche si Neptun.

"In sudul litoralului, ca de obicei ritmul vanzarilor este mai mic. Stim ca sudul incepe, de fapt, dupa ce incep si vacantele scolare. Sudul litoralului este mai dependent de startul vacantelor, pentru ca sunt statiuni care au un profil care se indreapta mai mult catre familiile cu copii.

De aceea se vand intai Mamaia, apoi Eforie care vine imediat in urma si, in general, pe locul trei ar urma Costinesti - Vama Veche, abia pe locul patru Neptun", a mai spus Corina Martin.

Potrivit acesteia, in minivacanta de 1 Mai, in statiunile de pe litoral sunt asteptati intre 30.000 si 40.000 de turisti: "Acesta este trendul din ultimii ani".

Pentru turisti sunt pregatite mai multe evenimente care, in acest an, odata cu deschiderea sezonului estival pe 1 Mai, se vor desfasura simultan in cinci statiuni de pe litoral.

Seria evenimentelor va debuta pe litoral cu o parada a automobilelor de epoca, motocicletelor off-road, autobuzelor etajate, iar in zona cluburilor din Mamaia va avea loc, pe o scena special special amenajata, lansarea oficiala a unui film de promovare a statiunii.

