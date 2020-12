Misterul continua. Un nou monolit metalic a aparut in SUA, dupa disparitia celui din Romania

🚨 🚨 BREAKING NEWS 🚨 🚨



There is currently a monolith at the top of Pine Mountain in Atascadero!!



(Photos by @Atownreporter) pic.twitter.com/0vPhEWYkeY- Connor Allen (@ConnorCAllen) December 2, 2020

Ziarul local din orasul Atascadero, pe coasta centrala a Californiei, a raportat ca coloana argintie a fost gasita pe varful muntelui Pine, unde a devenit deja un obiectiv, scrie Mediafax. Zeci de turisti l-au fotografiat si au postat fotografiile pe internet."Obeliscul cu trei fete parea a fi facut din otel inoxidabil si are 3 metri si 18 cm latime. Obiectul a fost sudat la fiecare colt, cu nituri care ataseaza panourile laterale la un cadru de otel probabil in interior", a relatat Atascadero News.Spre deosebire de fratele sau din Utah - care a fost montat ferm in stancile unde a fost gasit - monolitul Atascadero a este putin inclinat.Monolitul din Utah a fost reperat pentru prima data pe 18 noiembrie de echipajele de pe elicoptere statului. Creatorul sau ramane un mister, desi este un subiect al multor speculatii. La fel ca si identitatea distrugatorilor sai dupa ce martorii oculari au capturat indepartarea acesteia vineri seara trecuta de un grup de patru barbati, unul dintre ei spunand "Nu lasa nici o urma", potrivit New York Times.Reamintim ca o structura metalica asemanatoare celei din Utah a fost observata la sfarsitul lunii noiembrie la Batca Doamnei-Piatra-Neamt, in apropiere de cetatea dacica Petrodava. Mai multe publicatii si televiziuni straine a semnalat existenta misteriosului monolit fin Romania. La scurt timp, structura metalica a disparut.CITESTE SI: