Mocanita din Apuseni isi reia cursele turistice pe traseul de 11 kilometri dintre Abrud si Cimpeni

Traseul cuprinde localitatile Abrud, Gura Rosiei, Carpinis si Campeni. Aceasta portiune de drum este doar o mica parte din fostul traseu al Mocanitei - unul foarte spectaculos de-a lungul vaii Ariesului - care se intindea pe o distanta de aproximativ 94 de kilometri, intre Turda si Abrud, inaugurat in anul 1912 si care a functionat 85 de ani, pana in 1997.Trenul de epoca va circula in fiecare duminica si luni pana in 13 septembrie, pe ruta Abrud - Campeni atunci cand se vor aduna cel putin 20 de persoane. Acesta porneste din gara Abrud la orele 10.00, 13.00 si 16.00. Pretul pentru o cursa este de 30 de lei (dus/intors), pentru adulti, respectiv 15 lei pentru copii (dus/intors). Capacitatea maxima este de 54 de locuri, iar calatoria dureaza 2,5 ore.In Romania, termenul "Mocanita" a fost consacrat pentru trenurile cu aburi care circulau in tara, in regiunile de munte, pe ecartament ingust de 760 milimetri. Trenul nu poate atinge o viteza mai mare de 15 km, astfel ca timpul de parcurgere al traseului este considerabil. Astfel de atractii turistice sunt si la Alba Iulia, unde este expusa o locomotiva restaurata a Mocanitei, trenul care circula pe linia ingusta inainte de 90, dar si la intrarea in Cimpeni.In Apuseni, linia ferata cu ecartament ingust a fost construita la inceputul anilor 1900, Mocanita circuland intre Turda si Abrud. Viteza acesteia ajungea pana la 40 de km pe ora si avea 21 de statii. Inaugurata in 1912, Mocanita Turda-Abrud avea sa fie cea mai lunga linie CFI, cu ecartament de 760 mm. De la inceputul secolului XX. s-a angajat in a transporta lemne, persoane si alte bunuri pe Valea Ariesului, legand orasul Turda de Campeni si mai apoi de Abrud.Circuland timp de 85 de ani, trenul a avut roluri multiple, ajungand in scurt timp sa fie un "simbol" al motilor. In anul 1997 a urmat inchiderea ei pe motive de nerentabilitate, urmand ca toata linia sa fie lasata in paragina si a fost descompusa pe tronsoane de hotii care au vandut-o la fier vechi. Segmentul de linie care nu a fost distrus in totalitate si a putut fi repus in functiune a fost cel dintre Campeni si Abrud.