O roata panoramica cu o inaltime de 36 de metri a fost inaugurata la Constanta, in apropierea Cazinoului

Purtatorul de cuvant al Primariei Constanta, Diana Sobaru, a declarat ca roata panoramica ~Tomis Eye" a fost inaugurata vineri sear[, iar constantenii si turistii sunt asteptati sa admire orasul de la o inaltime de 36 de metri."Aceasta roata a fost inaugurata, este functionata, deja lumea s-a urcat in cele 26 de cabine si admira peisajul fantastic. Are 36 de metri inaltime, 26 de cabine dintre care una VIP si sunt si cabine pentru persoane cu dizabilitati", a afirmat purtatorul de cuvant al Primariei Constanta.Diana Sobaru a precizat ca aceasta roata, amplasata in zona Poarta 1 a fost pusa in functiune in opt zile. Ea a mai afirmat ca toate cabinele sunt spatioase si se respecta normele de distantare, in sensul ca intr-o cabina pot intra membri unei familii, iar cazul in care sunt mai multi prieteni, atunci acestia intra cate unul in cate o cabina.Purtatorul de cuvant al Primariei Constanta a mai declarat ca elevii de nota 10 si persoanele cu dizabilitati au intrare gratuita, iar pensionarii beneficiaza de o reducere de 50 la suta, pretul unui bilet intreg fiind de 20 de lei.De la inaltimea rotii panoramice pot fi admirate Cazinoul, faleza, marea si o parte din port.