O turista romanca a fost testata pozitiv pentru COVID-19 in insula Creta. Autoritatile locale au intrat in alerta

Autoritatile sanitare si Protectia Civila locala au intrat in alerta pentru a localiza turista romanca si a-i transmite rezultatul testului COVID-19 efectuat la intrarea in Grecia. Acesta este primul caz de coronavirus confirmat in randul turistilor straini in insula greaca Creta.Pe ansamblul Greciei au fost confirmate pana in prezent cinci cazuri in randul pasagerilor sositi pe aeroporturile grecesti incepand cu 1 iulie, in urma analizei a circa 1.400 de teste moleculare din cele 5.889 efectuate. Este vorba despre trei femei, din Suedia, Serbia si romanca din Creta, precum si un cuplu grec.Autoritatile grecesti incearca de joi seara sa identifice contactii cazurilor confirmate. Femeia suedeza nu a respectat autoizolarea obligatorie de 24 de ore in care trebuie sa ramana persoanele testate la sosirea in Grecia. Ea a fost localizata in timp ce se plimba prin Atena.La intrarea in Grecia sunt efectuate teste aleatorii pentru COVID-19 in randul turistilor straini, cei testati fiind obligati ca pana la aflarea rezultatului testului sa ramana in izolare la adresa comunicata autoritatilor. Turistii straini testati pozitiv in Grecia sunt plasati 14 zile in izolare in hoteluri de carantina, in cazul in care nu necesita spitalizare