Peste 13.500 de turisti la plajele Vadu si Corbu in weekend. Cate amenzi au dat autoritatile

"In primul weekend din aceasta luna, 1-2 august, plajele Vadu, Corbu si Midia au fost din nou pline de turisti. Actiunile de control in zona au continuat, inspectorii ecologi ai ARBDD impreuna cu reprezentantii Gruparii Mobile de Jandarmi Constanta estimand aproximativ 13.600 de turisti si 1.400 de autovehicule. Pentru contraventiile constatate, au fost aplicate in total 112 amenzi, in valoare de 28.000 lei si 69 de avertismente. Din pacate, comportamentul iresponsabil al unor turisti genereaza impact negativ asupra habitatelor costiere", anunta cei de la Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii.