Peste 216.000 de romani au mers in vacanta in Bulgaria in pandemie. Romanii, principalii turisti straini pe litoralul bulgaresc

Pe primele opt luni ale anului 2020, Bulgaria a fost vizitata de 1.011.051 de turisti straini, dintre care 216.033 au fost romani, ceea ce reprezinta o pondere de 21,36% din total. In schimb, daca ne raportam strict la sezonul estival (lunile iunie, iulie si august), dintr-un total de 450.474 de turisti straini, statisticile au inregistrat 177.757 de romani, ceea ce reprezinta o pondere de 39,46%."Potrivit statisticilor oficiale din Bulgaria, tara vecina a fost vizitata, in primele opt luni ale acestui an, strict in scop turistic, de 216.033 de romani, dintr-un total de 641.856 de concetateni care au calatorit pentru diverse scopuri (inclusiv afaceri, vizite la prieteni si rude etc.). Daca in iunie, din cauza pandemiei covid-19, pe litoralul bulgaresc au ajuns doar 9.254 de turisti romani, numarul acestora a crescut la 58.313 in iulie si la 110.190 in august", spun reprezentantii touroperatorului Travel Planner, care a efectuat un studiu, pe baza datelor statistice transmise de catre Institutul National de Statistica al Republicii Bulgaria.Ca o comparatie cu anii precedenti, in iunie 2019, 33.033 de turisti romani au vizitat Bulgaria, in iulie 2019 - 64.555, iar in august 2019 - 148.113."Dupa cum se observa, diferenta nu este foarte mare pentru varful de sezon, in pofida pandemiei. Daca mergem cu un an in urma, in 2018, cifrele turistilor romani au fost urmatoarele: iunie - 59.880, iulie - 114.048, respectiv august - 137.258. Deci se observa, inca de anii trecuti, o tendinta de crestere a preferintei turistilor romani fata de litoralul bulgaresc pentru luna august si ultima parte a sezonului", spun reprezentantii companiei.Daca luam ca reper luna de varf august, in acest an au fost cu 25,6% mai putini turisti romani pe litoralul bulgaresc. In total, pentru perioada iunie - august, scaderea numarului de turisti romani este de 27,5%, destul de ponderata tinand cont ca majoritatea turistilor au inceput sa calatoreasca in Bulgaria mai ales dupa 1 iulie.Pe primele opt luni ale acestui an, scaderea incoming-ului pentru Bulgaria a fost de dramatica, de 78,8%, numarul turistilor straini scazand de la 4.551.947 in perioada amintita de anul trecut la 1.011.051 in acest an.Travel Planner a facut si o comparatie cu numarul de turisti romani care au optat pentru litoralul romanesc, tot in perioada iunie - august, cifrele fiind furnizate de catre Institutul National de Statistica."In august 2020, 377.536 de turisti romani au fost pe litoralul romanesc, fata de 404.846, cati au fost anul precedent, scaderea fiind de 6,75%. Pentru toata perioada iunie - august 2020, 762.362 de turisti romani au optat pentru litoralul romanesc, respectiv pentru perioada similara a anului 2019, 917.909, scaderea fiind de 27% fata de anul precedent. Ca pondere a turistilor romani care au ales turismul intern in aceasta vara, litoralul romanesc a castigat cateva procente fata de anul precedent. In concluzie, observam o similaritate mare intre optiunile romanilor pentru litoralul romanesc si cel bulgaresc", arata compania.De pe celelalte piete, Bulgaria a suferit scaderi dramatice pentru perioada iunie - august. De exemplu, dinspre Germania scaderea a fost de 85,7% fata de anul precedent, dinspre Polonia - 80%, dinspre Ucraina - 83,5%, dinspre Franta - 86,5%, dinspre Olanda 95,75%, dinspre Marea Britanie - 98%, iar dinspre Rusia, de 99%."De la niveluri de zeci sau sute de mii de turisti pe an, cat soseau in mod traditional, in acest sezon, de pe multe dintre pietele tinta au mai venit doar cateva mii de turisti. Deci putem spune ca romanii au salvat litoralul bulgaresc, desi au preferat, in continuare, si litoralul romanesc", mai arata compania.Raportat la regiunile Bulgariei, statisticile oficiale pentru luna iulie indica principalele municipalitati pentru care au optat turistii romani: Varna: 33.213 (include statiunile Nisipurile de Aur, Sf. Constantin si Elena); Nessebar: 25.244 (include statiunile Sunny Beach, Nessebar, Obzor si Sveti Vlas); Balcik: 17.226 (include statiunea Albena).Tot in luna iulie, 246 de turisti romani au innoptat in statiunea montana Bansko, iar 127 de turisti in municipalitatea Samokov, unde se afla si statiunea montana Borovets."Observam ca Bulgaria a primit, din Romania, cei mai multi turisti straini in sezonul care tocmai a trecut. Ne bucura faptul ca statisticile oficiale subliniaza estimarile noastre. Practic, putem spune ca, in acest an, romanii au salvat si turismul bulgaresc, nu doar turismul intern. La mare distanta de noi au mai sosit turisti din Polonia, Germania, Cehia, Marea Britanie, Olanda, Franta si Ucraina. Pe de alta parte, am colaborat foarte bine cu hotelierii si cu partenerii din Bulgaria si am reusit sa depasim cu bine problemele si restrictiile generate de pandemie. Daca in perioada martie - mai ne-am confruntat cu o lupta pentru supravietuire, in iunie - iulie a fost o perioada de incertitudine. In schimb, a urmat o explozie in luna august si in prima parte a lunii septembrie, care a redresat destul de mult situatia, cel putin pentru piata romaneasca", declara Sebastian Constantinescu, director general Travel Planner.Touroperatorul Travel Planner anunta ca a returnat toti banii celor care au solicitat. "In lunile de izolare ne-am incapatanat sa ramanem optimisti si sa ne concentram asupra sigurantei turistilor nostri. Ne bucuram ca am reusit sa pastram aceasta orientare pana la finalul sezonului si le suntem recunoscatori tuturor turistilor ca ne-au ajutat sa ne pastram optimismul prin intelegerea acestei situatii atat de speciale. Am tinut permanent legatura cu clientii nostri, iar rezultatele se vad in cifre - litoralul bulgaresc a primit aproape ca in vremurile normale turistii romani, mai ales in a doua parte a sezonului estival", subliniaza Sebastian Constantinescu.Travel Planner recomanda turistilor sa apeleze in continuare la agentiile de turism pentru ca acestea au negociat pachete foarte avantajoase, cu oferte mult mai flexibile si garanteaza rambursarea banilor atunci cand apar situatii/restrictii cauzate de pandemia covid-19."Am ales sa rambursam sume achitate pentru pachete turistice inclusiv in perioada de izolare, atunci cand am avut cazuri sociale, persoane care au ramas fara serviciu. Fireste, am creat prioritati. Cand au fost penalizari mari, de pana la 100%, am obtinut reduceri de la partenerii nostri si am scazut pana la 70% penalizarile. Am explicat turistilor foarte direct si transparent situatia, iar majoritatea a inteles. Chiar daca initial am intampinat dificultati cu o parte, intr-un final ne-au oferit increderea lor pentru care le multumim si pe aceasta cale", adauga Sebastian Constantinescu.