Pestera Ghetarul de la Scarisoara, vizitata anual de peste 10.000 de turisti, inchisa pentru inlocuirea scarilor de acces

"Pestera Ghetarul de la Scarisoara este momentan inchisa, intrucat au aparut ceva probleme la scarile de acces si nu mai prezentau siguranta. Am intocmit un proiect tehnic, iar in prezent se afla in executie inlocuirea scarilor metalice din pestera", a spune primarul comunei Girda de Sus, Marin Virciu.Edilul a adaugat ca nu se stie deocamdata cand va fi redeschisa pentru public. "Ca in orice investitie, apar si anumite probleme neprevazute. Noi incercam cat putem de repede sa o repunem in circuitul turistic", a mentionat Marin Virciu. Primarul a adaugat ca turistii care ajung in zona pot sa viziteze insa Pestera "Poarta lui Ionele", situata tot pe raza comunei Girda de Sus si care dispune de ghid.Contractul in valoare de 759.721 de lei, fara TVA, a fost atribuit in 2019 unei firme cu sediul in Baia de Aries - S.C. Ceziana Star, de altfel singura care a participat la licitatia lansata de Primaria Garda de Sus. Traseul de acces in pestera era deteriorat si nu prezenta suficienta siguranta pentru turisti Traseul de vizitare a pesterii a fost impartit in doua tronsoane: primul tronson este cel din zona avenului, iar al doilea este cel amenajat pe suprafata ghetarului. Primul tronson pastreaza in foarte mare masura traiectoria si configuratia vechiului traseu, exceptie facand ultimii aproximativ 30 m din acest tronson. In aceasta zona, problemele aparute la calea de acces au fost cauzate in principal de variatiile mari ale cotei zapezii si a ghetii de pe fundul avenului. Pentru rezolvarea acestei probleme, s-a decis suspendarea traseului de acces pe peretele nordic al portalului, incepand de la treapta aflata la cota 1145,59 m.De la aceasta cota coborarea se va face pe o succesiune de trei rampe de scara suspendate pe peretele avenului, care vor asigura accesul turistilor la nivelul traseului amenajat din Sala Mare (cota 1130 m). Prin aceasta propunere se urmareste realizarea unei structuri care sa fie independenta de variatiile cotelor din zona avenului (prin depuneri si topiri succesive de zapada si gheata).S-a considerat ca astfel se reduce impactul vizitatorilor asupra dinamicii naturale a ghetarului si asupra celorlalte elemente naturale ale pesterii din zona deschisa publicului. Ultimul segment al tronsonului il constituie o rampa cu inclinatie de 1 % ce se racordeaza la pasarela montata pe suprafata ghetarului in "Sala Mare".Ghetarul de la Scarisoara este vizitat anual, cu deosebire din mai pana in septembrie, de peste 10.000 de turisti. Pestera are o lungime de peste 700 de metri si o diferenta de nivel de 105 metri. Pestera adaposteste un depozit de gheata fosil format in urma cu peste trei milenii si jumatate. Blocul de gheata are, potrivit unor sondaje efectuate cu ajutorul unui radar pentru a se vedea care este structura ghetii in profunzime, grosimi intre 11 si 36 de metri.