Plaja din Mamaia, luata cu asalt de turisti. Cele mai multe terase continua lucrarile de amenajare

Unele terase din statiune s-au deschis, respectand normele impuse autoritati, dar cele mai multe se afla in amplu proces de amenajare. Potrivit hotelierilor, turistii au fost circumspecti in a veni la mare in aceasta perioada, avand in vedere ca nu stiu unde vor manca, dar spera ca numarul turistilor sa fie mai mare, dupa 15 iunie. Oricum, se asteptau la o avalansa de rezervari la 1 iunie, lucru care nu s-a intamplat.Statiunea Mamaia a prins viata, luni, dupa ce s-a intrat intr-o noua etapa de relaxare, fiind deschise plajele si terasele. Sute de turisti si de constanteni au mers in Mamaia, unii au ales sa se plimbe pe faleza, altii pe malul marii, altii au facut sport.Oamenii erau in grupuri, fie din aceeasi familie, fie rude sau prieteni, insotiti de copii sau de animale de companie. Foarte putine persoane care se plimbau, luni, in Mamaia purtau masca sau evitau aglomeratia.Multi dintre cei care s-au aflat luni in Mamaia au ales sa faca sport. Oamenii alergau, mergeau cu bicicleta sau cu rolele pe pista special amenajata din statiune, sau jucau badminton pe plaja.O mare parte a celor care au ales Mamaia pentru prima zi a relaxarii ar fi vrut sa faca plaja. Vremea insa nu a tinut cu ei. Au fost perioade cu soare si perioade cu nori, vantul batea mai tare in preajma marii, asa ca cei mai multi au ramas imbracati pe plaja, bucurandu-se de aer, de briza, de soare si de apa marii.Nu chiar toti s-au lasat intimidati de vremea capricioasa. Un tanar din Bucuresti s-a aratat decis sa faca prima baie din acest an: "Nu cred ca apa este asa rece. Am venit cu cativa prieteni si ramanem cateva zile. Am fi vrut sa mergem in cluburi, dar nu stiu daca sunt deschise".Un cuplu, tot din Capitala, a venit special sa vada marea: "Noi veneam la mare de 1 Mai, dar daca anul acesta nu s-a putut am vrut sa venim cand se poate. Am ajuns dimineata si plecam pe seara. Ne plimbam pe plaja, facem poze. E foarte multa lume, intr-un fel ne asteptam sa fie asa. Nu ne este teama de Covid, suntem atenti, ne protejam".Angajatii firmelor care au inchiriat sectoarele de plaja lucrau de zor sa aseze sezlongurile conform reglementarilor stabilite de autoritati. Fiecare sezlong era spalat inainte de a fi asezat pe plaja.In unele zone de plaja au fost deja montate umbrelele, dar acestea nu erau desfacute pentru a nu fi distruse de vant. In alte zone, administratorii plajelor asteapta sa se potoleasca vantul pentru a le monta.Cativa operatori de plaja au reusit sa aseze sezlongurile la distanta solicitata de autoritati, dar cei mai multi erau in plina operatiune, ei sperand ca in cateva zile totul sa fie gata pentru turisti.Si pentru amenajarea teraselor se lucreaza inca de zor la Mamaia. Muncitorii curatau scaunele si le asezau, incercand sa respecte distanta recomandata.Putine terase au fost efectiv pregatite pentru a fi deschise de la 1 iunie, in special cele din centrul statiunii. Mesele au fost asezate la doi metri, erau cel mult patru persoane la fiecare masa, iar chelnerii purtau masti si manusi.La una dintre terasele deschise se formase coada de aproximativ 10 persoane. Oamenii asteptau sa se elibereze o masa pentru a intra.Cei care nu doreau sa stea la coada pentru a manca la terasa puteau alege sa cumpere pizza, preparate din bucataria mexicana, clatite sau inghetata de la magazinele de fast-food aflate in apropiere.Chiar si in centrul statiunii Mamaia cele mai multe terase sunt in continuare inchise, iar la unele nu exista niciun semn de redeschidere. Pe geamul uneia dintre terasele din zona centrala era chiar un anunt care spunea ca spatiul respectiv este de inchiriat.Statiunea a prins, insa, viata, chiar daca nu a fost aglomeratia din alti ani.Cele mai multe magazine de haine sau de suveniruri din Mamaia s-au deschis, angajatii au delimitat zonele unde sa stea clientii, dar acestia nu se inghesuiau sa intre si preferau sa stea cat mai mult timp in aer liber.Parcarile, cu precadere cele din centrul statiunii, erau pline, si pe langa masinile constantenilor mai puteau fi observate autoturisme din zone apropiate litoralului, cum ar fi Bucuresti, Ilfov, Tulcea, Galati sau Braila.