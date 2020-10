Prahova: Purtarea mastii devine obligatorie in spatiile publice deschise

"Incepand din data de 10.10.2020, se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, pentru toate persoanele care au peste varsta de 5 ani, prezente in spatiile publice deschise din judetul Prahova, cum ar fi pietele, targurile, zonele de asteptare (statii de autobuz, peroane si altele asemenea), zonele in care se desfasoara serbari publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, in intervalul orar 06:00-22:00", a decis, vineri, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Prahova.Administratorii sau proprietarii spatiilor publice deschise au obligatia sa afiseze la loc vizibil informatii privind aceasta obligatie.Tot de sambata, 10 octombrie, restaurantele in spatii interioare din orasul Breaza vor putea functiona doar la jumatate din capacitate, la fel si operatorii din domeniul jocurilor de noroc. Masura a fost adoptata din cauza ca la nivelul orasului a fost depasita rata de infectare de 1,5 la o mie de locuitori.Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Prahova a adoptat, de asemenea, o hotarare prin care se schimba, incepand de luni, 12 octombrie, scenariile de functionare in cazul a zeci de scoli si gradinite. Astfel, 40 de scoli si structuri ale acestora care au functionat in scenariul verde trec la cel galben, iar in cazul unor clase sau grupe din 10 unitati scolare se trece la scenariul rosu. O singura scoala care a functionat cu ore online a schimbat scenariul si va trece la cel cu toti elevii in banci, fiind vorba despre Scoala Gimnaziala comuna Telega cu structurile acesteia.