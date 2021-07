Record de turisti pe litoral. Peste 100.000 de romani, asteptati in acest weekend la malul Marii Negre

"In acest weekend sunt asteptati pe litoralul romanesc peste 100.000 de turisti. Chiar daca ploile din luna iunie au indepartat turistii de litoralul romanesc, programul 'Litoralul pentru Toti' a avut un succes deosebit si a reprezentat un test pentru operatorii de pe litoral, greu incercati de restrictiile impuse in anul 2020 in contextul aparitiei virusului Sars-Cov-2", se mentioneaza in comunicat. Potrivit sursei citate, desi luna iulie a adus cu intarziere vacanta elevilor , dupa terminarea examenelor de bacalaureat familiile cu copii, clientii fideli ai litoralului romanesc sunt asteptati in numar mare pe litoral."Deoarece tarifele nu au fost majorate fata de anul trecut, iar meteorologii nu ne mai ameninta cu furtuni, in acest weekend sunt asteptati pe litoralul romanesc peste 100.000 de turisti.Potrivit FPTR, statiunea Mamaia se mentine in continuare in topul tarifelor de pe litoral, acestea variind in functie de categoria de confort, incepand de la 220 lei/noapte o camera la un hotel de 2 stele, ajungand si la 2.000 lei/noapte un apartament privat cu trei camere. La polul opus se afla statiunile din sudul litoralului cu tarife care incep de la 200 lei/noapte la un hotel de 2 stele, pana la 1.800 lei/noapte un apartament la un hotel de 5 stele.Cel mai probabil statiunile Costinesti si Vama Veche, recunoscute ca centre ale distractiei pe litoral, vor fi asaltate si in acest weekend de tineri vizitatori si localnici, care vor opta pentru aceste destinatii datorita in principal preturilor mai mici la mancare si bautura.Potrivit estimarilor, gradul mediu de ocupare pe litoral in acest weekend in structuri clasificate va fi de aproximativ 75%, mai mare in statiunile Mamaia si Eforie Nord (80%) si mai mic in sudul litoralului (70%). "Cu toate ca in perioada urmatoare tarifele vor creste , avand in vedere apropierea varfului de sezon, romanii vor dori sa isi petreaca concediul in conditii de siguranta in tara lor, astfel este de asteptat ca gradul de ocupare al hotelurilor si altor structuri de cazare clasificate sa creasca si mai mult", se mai precizeaza in comunicat.Reprezentantii organizatiei sustin ca aceste date sunt aproximative si au fost obtinute pe baza estimarilor furnizate de membrii FPTR si a sondajului aplicat unui numar semnificativ de operatori din turism