Relansarea turismului romanesc: De la lockdown la sansa

Ce oportunitati are Romania?Nimic nu mai e cum a fost. O sintagma pe care o auzim frecvent in ultima vreme si care ne va mai insoti, din pacate, o buna bucata de timp. Dupa mai multe saptamani de lockdown, impus pentru a frana raspandirea pandemiei de coronavirus, Europa relaxeaza, treptat, masurile de carantina, incercand sa revina la normal.Evident, la un altfel de "normal", la o normalitate care, cel putin pentru o vreme, pentru cateva luni sau chiar mai mult, va fi marcata de actuala pandemie si de criza pe care aceasta a generat-o in lume.Ca economia are si va avea extrem de suferit de pe urma pandemiei de coronavirus e evident si ni se aminteste practic zi de zi. Turismul este unul dintre sectoarele cele mai lovite de criza - cu o pondere mai mica sau mai mare in PIB, variind de la o tara la alta.Suntem in faza in care, in prag de sezon estival, statele lumii incearca sa-si relanseze turismul, elaborand, precaut, strategii apte sa salveze milioane de locuri de munca si sa ofere conditii optime, sub aspectul sigurantei, celor dornici de vacanta.Si Romania, cu potentialul sau turistic, a pornit pe acest drum si mi se par salutare initiativele Aliantei pentru Turism (APT), o organizatie infiintata recent si care reuneste 18 asociatii din toate domeniile reprezentative, de relansare a turismului romanesc, prezentate luni dupa-amiaza intr-o conferinta de presa la care am asistat cu interes.E clar ca nu va fi usor si ca atat pentru turisti, cat si pentru operatorii din turism vacantele vor fi anul acesta cu totul altfel decat erau obisnuiti.Cu aproximativ un an in urma, in primavara lui 2019, stateam de vorba in incantatorul complex muzeal Astra din Dumbrava Sibiului cu presedintele Asociatiei Judetene de Turism Sibiu, Alin Chipaila.Interlocutorul meu era pe atunci plin de optimism si avea si de ce. Ne aflam la inceputul unui an plin de evenimente: Summit-ul UE, gazduit de orasul transilvan incarcat de istorie, vizita papei Francisc in regiune, Festivalul International de Teatru (FITS) care timp de zece zile atrage la Sibiu anual, in luna iunie, sute de mii de spectatori (in 2019 au fost peste 700.000) cu o agenda bogata in evenimente in- si outdoor, prin artistii de exceptie din tara si strainatate.Apoi, intreaga zona a Sibiului a purtat anul trecut titlul de Regiune Gastronomica Europeana, un prilej pentru multe evenimente culinare.Toate acestea se adauga numeroaselor manifestari culturale, mestesugaresti, gastronomice, pe care Sibiul le gazduieste de-a lungul anului in frumoasele sale locatii, de pilda in Piata Mare din centrul istoric al cetatii.Un highlight este, de exemplu, toamna de toamna, Targul Olarilor sau, pe timp de iarna, Piata de Craciun, devenita una dintre cele mai cautate din Europa.Ei bine, intre timp situatia s-a schimbat radical. Toate manifestarile culturale au fost deocamdata fie anulate, fie reprogramate. Insusi prestigiosul festival de teatru a cazut victima pandemiei si se va desfasura in acest an, intre 12 si 21 iunie, doar intr-o formula online."2019 a fost un an exceptional pentru Sibiu", conchide, nostalgic, Alin Chipaila, cu gandul la lunile care au precedat criza coronavirus, declansata cu o forta nebanuita. "Impactul crizei asupra bransei noastre este unul major", deloc de mirare daca ne gandim ca "in proportie de aproape 97 la suta, capacitatile de cazare au fost inchise, ramanand functionale doar cele care au gazduit persoane aflate in carantina sau personal medical", explica presedintele AJT Sibiu.Cifrele vorbesc de la sine: "In 2019, in regiune au fost inregistrati aproximativ 600.000 de turisti, dintre care in jur de 155.000 din strainatate, in majoritate proveniti din spatiul de limba germana".Dorin si Bogdan Beu au folosit lunile de iarna pentru a-si renova pitoreasca pensiune din Orlat, localitate situata in mult indragita zona a Marginimii Sibiului, fiind pregatiti sa-si primeasca oaspetii, care deja de doua decenii sosesc cam in aceeasi proportie din tara si din strainatate (cu precadere din Franta, Germania, Elvetia si Marea Britanie)."Primele rezervari le-am primit deja la inceputul anului, dar din cauza pandemiei a trebuit sa le anulam pe toate", spune Dorin Beu, care in lunile de vara e asaltat pur si simplu de turisti. Si ei nu sunt singurii.Multi proprietari de pensiuni, hoteluri, restaurante au investit in lucrari de modernizare, neputand acum sa-si recupereze banii."De la o activitate economica ce reprezenta aproape 3% din PIB, la nivel de tara, ne-am trezit brusc cu zero!", descrie Alin Chipaila situatia dramatica din turism, adaugand: "De turism avem, insa, nevoie, bineinteles sub aspectul activitatii economice, dar nu numai. Noi, ca oameni, avem nevoie de relaxare - mai ales dupa o perioada care ne-a incercat serios psihicul.Va fi foarte important sa gasim o cale de a ne reincarca bateriile si a depasi aceste momente grele".Cum isi imagineaza el turismul in acest an marcat de pandemie? "Cred ca primele forme vor fi acelea de turism familial sau individual. Oamenii vor cauta destinatii care nu sunt foarte aglomerate si din acest punct de vedere Sibiul, Transilvania se bucura de un bun renume.Vor cauta destinatiile verzi, sustenabile, se vor axa mai mult pe ecoturism, pe turismul de calitate si inainte de toate sigur. Suntem o regiune ideala pentru plimbari si drumetie si pregatim deja agenda pentru Capitala Europeana a Drumetiei, titlu pe care Sibiul il va detine anul viitor", a spus.Criteriile cheie in alegerea destinatiei de vacanta din acest an vor fi oricum inainte de toate: siguranta sanitara, zonele neaglomerate, calitatea, sustenabilitatea, ecoturismul, preferate fiind casele si apartamentele de vacanta, pensiunile si hotelurile mai mici. Dar si acestea, ca si hotelurile mari, vor trebui, inainte de toate, sa inspire oaspetilor sentimentul ca acolo sunt in siguranta.Anul turistic 2020 va fi un an bun - desigur pe cat e posibil in conditiile date - doar daca atat angajatii din bransa, cat si clientii vor respecta, deopotriva, normele de protectie necesare."Ne gandim bineinteles la sanatatea turistilor pe care ii gazduim, si, in acelasi timp, si la sanatatea noastra. E un aspect pe care il luam foarte in serios", subliniaza Bogdan Beu.Asadar, cum ne putem imagina sezonul turistic din aceasta vara si in general turismul anului 2020? E limpede ca, la fel ca germanii, francezii sau spaniolii, si romanii isi vor petrece in numar mai mare decat de obicei concediul in propria tara, poate chiar in propria regiune, acolo unde se pot relaxa simtindu-se in siguranta.Pe 1 iunie, in Romania se redeschid terasele iar, probabil, pe 15 iunie si restaurantele de interior. Prin initiativa "SOS Turismul Romanesc", APT atrage atentia ca "fara o strategie curajoasa de relansare riscam sa avem la nivel national pierderi economice irecuperabile" si recomanda ca "Romania sa faca parte din primul pluton de tari care redeschid turismul.Faptul ca avem un numar relativ mic de decese, dar si zone in care se poate practica un turism individual sau chiar izolat (vezi Delta Dunarii, parti mari din Transilvania, Bucovina, Maramures etc.) ar putea fi atuuri importante de care Romania trebuie sa profite".Ministrul german de Externe, Heiko Maas, declara, luni, la Berlin, la finele unei videoconferinte cu colegi din mai multe state UE, ca se doreste "revenirea, pas cu pas, la normalitate", pronuntandu-se pentru "o relansare controlata a turismului european".In prezent, la nivelul UE, statele membre poarta discutii cu tari partenere, in parte, pentru a vedea cum si in ce conditii ar putea functiona activitatile turistice, cum ar putea fi deschise asa-numitele culoare de calatorie care sa ofere un plus de siguranta turistilor.Astfel de culoare ar putea fi deschise din Germania, Austria, Elvetia sau Ungaria spre Romania, potrivit APT. Transilvania, de exemplu, dispune si de avantajul ca din afara se poate ajunge acolo mai lesne cu masina, dat fiind ca inca nu e foarte clar din ce moment si sub ce forma vor fi reluate zborurile companiilor internationale.Sa speram ca Romania va sti sa profite de pe urma atuurilor pe care le are in actuala criza si totodata de imensul potential turistic, neexploatat pana acum la adevarata sa valoare.