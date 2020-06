Reprezentantii industriei turistice cer autoritatilor masuri de sprijin - de la vouchere pentru restaurant pana la suspendarea taxei pe terase

Ziare.

Presedintele Federatiei Industriei Hoteliere din Romania (FIHR), Calin Ile, recomanda companiilor private sa acorde tichete de vacanta la fel cum se intampla in sectorul public, in conditiile in care sarcina fiscala este mult mai mica decat cea in cazul acordarii unei prime de vacanta in numerar si astfel ar putea ajuta si turismul romanesc."Voucherele de vacanta pot fi acordate si de companiile private nu doar in sectorul public. Daca in 2018 ponderea voucherelor acordate in sistemul public reprezenta 95% din vouchere, in 2019 au reprezentat 88%, iar companiile private au inceput sa ofere si ele. Este un stimulent fiscal, dar nu l-au ales pana acum. Legea le permite si lor (in sectorul privat n.red.), chiar intr-o suma mai mare decat cea alocata in spatiul public. Noi ii incurajam sa o faca pentru a ajuta si companiile private la revigorarea turismului romanesc.Acum, daca se vor acorda si pentru 2020, nu stim, pentru ca voucherele din 2019 au fost prelungite si vor putea fi cheltuite si in vara aceasta, pentru ca altfel se pierdeau acei bani. Noi am solicitat acest lucru. Ar face parte din acea masura de stimulare a circulatiei turistice. Eu as recomanda companiilor sa acorde vouchere, pentru ca sarcina fiscala este mult mai mica decat toata sarcina fiscala pe acordarea unei prime cash pe vacanta si ar ajuta si turismul romanesc", a spus Ile, intr-o conferinta de presa.La randul sau, Dragos Anastasiu, presedintele Camerei de Comert si Industrie Romano-Germane (AHK), a adaugat ca aceste vouchere de la privat ar trebui sa fie un credit fiscal, respectiv aceste vouchere de vacanta sa fie deduse din impozitul pe care compania il plateste catre stat."E adevarat ca firmele private pot sa acorde vouchere de vacanta, diferenta este ca firmele acorda din bugetul propriu, in timp ce statul acorda din banii contribuabililor. Este o diferenta semnificativa. Suntem de parere ca ar trebui sa nu existe discriminare, si nu este singura discriminare cu ce se intampla la stat si cu ce se intampla la privat.Aceste vouchere de la privat ar trebui sa fie un credit fiscal, iar din impozitul pe care compania il plateste catre stat ar trebui sa fie deduse aceste vouchere de vacanta la privat. Daca va aduceti aminte acum cinci luni ministrul Economiei a spus ca se va introduce aceasta masura ca sa nu mai existe discriminare intre stat si privat", a declarat Anastasiu.De asemenea, presedintele Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA), Daniel Mischie, a prezentat cateva din solicitarile organizatiei in domeniul pe care il coordoneaza."Vizavi de aceste vouchere pentru incurajarea turismului si restaurantelor discutate cu autoritatile locale, HORA, impreuna cu alte organizatii, au cerut pentru anul 2020 si suspendarea taxelor de ocupare a domeniului public. S-a solicitat PMB si celorlalte primarii suspendarea taxei pentru terase, care este foarte importanta. Nu vrem sa ni se dea si vrem sa nu se ia.Mai exista un set de 10 puncte pe care le-am discutat cu Guvernul Romaniei, la unele avem raspuns favorabil, si la altele asteptam un raspuns. Va pot enumera: suspendarea impozitului specific pentru trimestrul doi din 2020, achitarea taxelor din 2020 in anul 2021, o pasuire la plata taxelor in 12 rate egale. Am solicitat si folosirea tichetelor de masa in restaurante pentru o masa calda, dar inca asteptam raspuns in acest sens", a adaugat seful presedintele HORA.In ceea ce priveste cheltuielile de conformare pentru respectarea normelor de siguranta, Dragos Petrescu, CEO City Grill, a subliniat ca desi acestea vor pune presiune pe industria restaurantelor, preturile nu vor creste in urmatoarea perioada.