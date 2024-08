Romania reala: Turismul incotro? (III)

Romania, cu peisajul ei pristin, cu minunatiile ei naturale, ar putea fi o mina de aur pentru o natiune macinata de saracie. Fiecare cetatean al tarii ar putea fi angrenat in industria turismului, fara niciun fel de "reprofilare" sau investitii aditionale.

Un individ, de la tara sau de la oras, poate oferi anumite lucruri - daca are posibilitatea - care sunt in afara razei de actiune a hotelurilor sau motelurilor, oferind experiente unice unui turist strain.

Romania reala: Industria turismului I

Romania reala: Industria turismului II

In restul lumii exista asa numitele case cu "pat si mic dejun" ("bed and breakfast" in engleza, "petit pension" in franceza sau "kleine Gasthaus" in germana) care ofera turistilor o camera pentru dormit si un mic dejun, dimineata, la preturi bune, extrem de avantajoase. Dupa ani de zile, turistii si gazda devin buni prieteni si chiar ajung sa faca "schimburi" de vacanta, petrecand concediile unii in casele altora, in tari diferite.

Un roman intreprinzator ar putea incepe cu tema vietii la tara, indiferent de regiune, facand reclama, prin agentiile de turism sau pur si simplu, prin crearea unei imagini unice:

"Traiti experienta vietii la tara, in Moldova!" (Sau in Banat, Oltenia sau in Muntii Apuseni)

O camera curata e esentiala, iar o atitudine respectoasa pentru vizitator si mancarea cu caracter local, pot pune pe oricine in pozitia de a fi buni ambasadori ai turismului romanesc. In conditiile crizei actuale, multi europeni vor opta pentru asa ceva, daca inca isi mai pot permite concedii.

Industria hoteliera, prin asociatiile ei, trebuie sa-si formeze un cod etic, sa-i faca publicitate si sa inceapa o campanie de epurare a tuturor salariatilor care recurg la metode necinstite. Bineinteles, alegerea salariatilor trebuie facuta judicious in asa fel incat elementele criminale sa fie tinute in afara contactului cu turistii.

In alte tari, restaurantele primesc amenzi considerabile pentru actele salariatilor care violeaza regulile sanitare sau fura clientela. Daca asociatia restauratorilor din Romania nu e in stare s-o faca, atunci guvernul trebuie sa actioneze imediat.

Participarea guvernului, in orice industrie, e deplorabila deoarece interventia guvernului rezulta in tot felul de reguli intortocheate, costuri crescute si rareori produc efectele dorite. De cele mai multe ori apar efecte neanticipate care saboteaza intentiile initiale.

Oferind o varietate de optiuni turistului, la preturi atractive, se poate resuscita turismul romanesc intr-un fel care nu impune investitii extraordinare, ci doar un pic de grija.

De ce nu "turism sexual"

Ideea transformarii Romaniei intr-un bordel international, prin stimularea "turismului sexual", e abjecta, imorala si de rasul lumii. Unele tari din Asia au un astfel de "turism" unde copiii sunt uzati ca sclavi pentru toti perversii lumii. Credeti ca

acesta ar fi modelul adecvat pentru caracterul si dorintele tarii?

Unii cinici spun ca deja avem un bordel national in Parlament si extinderea acestui fel de intreprindere, in turism, fiind naturala, nu va soca pe nimeni.

Turismul romanesc trebuie reinvogorat, imediat. Nefacand nimic, ajuta la perpetuarea penibilei imagini a Romaniei.

Natura, locurile istorice, geografia si mai presus de toate, oamenii de bun simt, sunt un atuu al Romaniei, ca o mana de carti cu patru asi, care trebuie jucata correct.

Cineva poate spune, ironic, ca da, e usor sa dai sfaturi de la distanta, in special "nestiind ce simtim noi, cei ce ne castigam micul nostru salariu de la turistii straini".

Probabil adevarat, dar este infinit mai dificil sa incerci sa reinventezi lucruri si proceduri folosite de restul lumii de ani de zile. Nu pot accepta parerea ca Romania are nevoie de multe generatii ca ajunga la nivelul tarilor avansate, in turism, sau in alte sfere de preocupari economice.

