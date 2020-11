Satul austriac Fucking isi schimba numele. Inca nu s-au luat decizii in ceea ce priveste denumirile catunelor Oberfucking si Unterfucking

Fucking este un sat in Austria Superioara, in apropiere de Salzburg, aproape de granita cu Germania, in regiunea administrativa Scharding, a carui istorie porneste din anul 1070. Are o populatie de putin peste 100 de locuitori. In limba germana, denumirea nu are nicio semnificatie.Locuitorii satului au facut presiuni asupra consiliului local, astfel incat autoritatile au decis ca, de la 1 ianuarie 2021, orasul va fi cunoscut sub numele de Fugging. Inca nu s-au luat decizii in ceea ce priveste denumirile catunelor Oberfucking si Unterfucking, situate in apropiere.Localitatea a fost, in ultima perioada, foarte cautata de turisti , fiind in topul destinatiilor turistice ca si alte localitati cu denumiri iesite din comun, de genul oraselor Dildo, Condom, Hell sau Boring.CITESTE SI: DOCUMENT Arhiepiscopul Tomisului cere tuturor preotilor din Constanta sa mearga la manifestarea religioasa de Sfantul Andrei