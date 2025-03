SMURD, la datorie pe litoral: Senilate in loc de ambulante pe plaja si puncte de prim-ajutor

Incepand de duminica, pompierii si alti specialisti SMURD se vor afla la datorie si pe plajele de pe litoralul romanesc. Mai multe puncte de prim-ajutor au fost amplasate, in premiera, in patru dintre statiunile de la malul marii: Mamaia, Eforie, Costinesti si Jupiter.

Corturile SMURD au devenit operationale astazi, cand a avut loc si ceremonia de lansare a proiectului, in statiunea Mamaia.

"Astazi, 12 iunie, statiunea Mamaia a gazduit lansarea oficiala a punctelor de prim-ajutor ale pompierilor SMURD, amplasate, in premiera, in principalele statiuni ale litoralului romanesc unde s-au inregistrat cele mai multe situatii de urgenta din ultimii 5 ani", se anunta pe pagina de Facebook a Departamentului pentru Situatii de Urgenta.

La eveniment a participat si seful institutiei, Raed Arafat, care le-a urat succes colegilor si le-a multumit celor care s-au implicat in realizarea acestui program "in folosul populatiei".

Punctele de prim-ajutor se vor afla pe plaje pe intreaga durata a sezonului estival. La fiecare cort vom gasi doi paramedici si toate echipamentele necesare pentru acordarea primului ajutor, dar si aer conditionat pentru cei carora li se face rau de la caldura.

Programul de functionare a corturilor va fi intre orele 8:00-20:00, urmand ca, ulterior, sa fie extins pana la ora 21:00. Langa corturi vor stationa si senilatele Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, "capabile sa asigure interventia pe plaja, astfel incat paramedicii sa poata transporta eventualele victime cat mai rapid la corturile de prim-ajutor".

Pentru acest proiect, la mare au fost detasate echipaje de pompieri din zece judete ale tarii, care se vor folosi de ambarcatiuni si senilate la malul marii si de ambulante pentru interventiile de pe autostrazile A2 si A4.

"Peste de 350 de pompieri vor fi la datorie, zilnic, in statiunile de pe litoral, pentru ca romanii sa aiba o vacanta fara evenimente care sa le puna viata in pericol", arata reprezentantii Departamnetului pentru situatii de urgenta.

In plus, in urmatoarea perioada, cand se asteapta ca turistii sa inceapa sa vina la mare, daca vremea va fi frumoasa, specialistii ii vor instrui pe oameni cum sa procedeze in caz de incendiu si alte situatii periculoase.

