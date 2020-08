Statiunea Albena, din Bulgaria, se inchide din lipsa de turisti, dupa ce zborurile din Germania au fost suspendate. Presa germana: Nu se respecta nicio regula

Germania a suspendat zborurile catre coasta de nord a Marii Negre bulgare si au emis o avertizare de calatorie in zonele Blagoevgrad, Dobrici si Varna. Mai mult decat atat, cetatenii germani care sosesc dintr-una din destinatile cu risc crescut de infectare din Bulgaria vor fi testati obligatoriu."Situatia epidemiologica din complexul turistic este calma, pana in prezent nu exista date privind turistii infectati. Saptamana trecuta, complexul Albena a avut peste 8.000 de turisti, saptamana aceasta sunt deja in jur de 6.500", a declarat Hristo Penev, managerul complexului Albena, citat de Duma.Potrivit lui Penev, pana in prezent au existat date despre persoanele de contact ale celor infectati din randul personalului, pentru ca acestea si-au suspendat obligatiile de serviciu, dar nu a fost inregistrat niciun caz pozitiv la turisti.Presa bulgara scrie ca ministrului Turismului, Mariana Nikolova, s-ar fi intalnit cu reprezentantii touroperatorilor germani, cu care a discutat deschis posibilitatea manipularii informatiilor despre cazurile COVID-19, deoarece datele oficiale legate de pandemie i-au facut pe turistii germani sa renunte la vacante.In presa germana au aparut mai multe marturii cu privire la nerespectarea regulilor de protectie impotriva COVID-19 in statiunile de pe litoralul bulgar."Ce s-ar intampla daca un turist german din Dobrich s-ar infecta cu COVID si ar trebui internat la un spital local? El va fi tratat de un gastroenterolog, deoarece nu exista un singur specialist in boli infectioase si / sau pulmonolog in Spitalul Dobrich (ambii pulmonologi au fost spitalizati)", a scris Mbs News Presa a vorbit despre numarul redus de specialisti - in toata Bulgaria nu exista mai mult de 160 de specialisti in boli infectioase - si de lipsurile sistemului de sanatate."Acest lucru se poate intampla si cu turistul german: sa i se refuze internarea in spitalul din Dobrich (pentru ca exista 26 de pacienti cu coronavirus acolo) si sa fie nevoit sa caute un alt spital. Cu toate acestea, el ar trebui sa stie ca, daca starea lui se inrautateste, nu sunt peste tot sisteme de intubatie, iar sistemul medical din Bulgaria nu are elicoptere pentru transfer", a mai scris presa.