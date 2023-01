Tara care din cauza numarului mare de vizitatori ar putea majora taxele din turism

Islanda, una din cele mai cautate si mai scumpe destinatii de vacanta, ar putea deveni curand si mai costisitoare. Guvernul de la Reykjavik intentioneaza sa majoreze taxele in sectorul turismului, din cauza numarului record de vizitatori.

Alternativa ar fi limitarea accesului turistilor la cele mai populare atractii ale Islandei, transmite Bloomberg.

"Sectorul turistic si noi toti trebuie sa fim atenti sa nu devenim victimele propriului nostru succes", a afirmat ministrul islandez al Turismului, Thordis Gylfadottir.

Deprecierea coroanei islandeze si filmarea celebrului serial TV "Jocurile Tronului" au dus la un boom al turismului, numarul vizitatorilor crescand exponential, de la 490.000 in 2010 la 2,3 milioane de turisti estimati pentru acest an. Este foarte mult, tinand cont ca Islanda are sub 340.000 de locuitori.

In prezent, turismul este principalul export al tarii, aducand 45% din valuta - sau 560 de milioane de coroane islandeze (5,1 miliarde de dolari) in 2017 - conform datelor Islandsbanki, a doua mare banca a tarii.

Totusi, Gylfadottir este ingrijorat ca turistii nu se vor bucura pe deplin de atractiile Islandei iar comorile nationale, cum ar fi celebra Laguna Albastra, ar putea fi afectate din cauza numarului excesiv de vizitatori.

"Unele zone, pur si simplu, nu fac fata la un milion de vizitatori anual. Daca permitem mai multor persoane sa intre in zonele unicat, acestea vor avea de suferit", a afirmat ministrul islandez al Turismului.

Guvernul ia in calcul cateva optiuni. Una din ele ar fi fortarea companiilor de transport si a tour-operatorilor sa cumpere licente speciale sau sa majoreze actualele taxe pe camerele de hotel. Aceste taxe au generat venituri de 400 de milioane de coroane islandeze in 2016 si anul acesta ar putea aduce 1,2 miliarde de coroane islandeze.

Si acum turistii platesc taxe considerabile cand viziteaza Islanda. O calatorie cu taxiul de la aeroport in centrul orasului costa aproximativ 150 de dolari, o camera de hotel este de trei ori mai scumpa decat una asemanatoare in alta capitala din Nordul Europei, iar pretul bauturilor alcoolice este mai mult decat dublu fata de media din UE, arata datele Islandsbanki.

