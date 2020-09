FOTO VIDEO Transalpina de Apuseni, drumul de 80 de kilometri care va scoate din izolare o zona turistica spectaculoasa

Lucrarile au inceput in ianuarie 2020 si se deruleaza in ritm sustinut. Antreprenorul a finalizat terasamentele pe lotul 1, in lungime de 42 de kilometri, si urmeaza sa treaca la faza de asfalt. Recent, au fost incepute activitatile de terasamente si pe lotul 2, care are 36,5 kilometri.Drumul (DJ 107I) are 78,5 kilometri, iar modernizarea integrala va costa 41,6 milioane de euro. Drumul va deschide destinatii turistice importante, pana acum inaccesibile, si va avea piste de biciclete, statii de autobuz si multe altele.Termenul de finalizare este de 36 de luni. Lucrarile sunt finantate din fonduri europene, prin Programul Operational Regional. Ambele loturi sunt modernizate de acelasi ofertant: Asocierea Societeatea de Constructii Napoca - Operes SRL (Italia) - Cosedil SPA (Italia), cu mentiunea ca primele doua firme sunt lider de asociere la cate un lot."Transalpina de Apuseni" va avea 6.700 de metri patrati de piste de biciclete, 21 de statii de autobuz, 12.610 de metri patrati de trotuare, 14 poduri noi si aproximativ 200 de podete. De asemenea, lucrarea presupune peste 23 de kilometri de fundatii adancite, ziduri de sprijin si peste 73 de kilometri de santuri de beton.Foto: Facebook / Judetul AlbaDrumul judetean strabate culmi de peste 1.000 de metri si trece prin zone de o frumusete rara, cu paduri, chei si poienite. Proiectul "Modernizare drum judetean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rimet - Bradesti - Geogel - Macaresti - Birlesti Catun - Cojocani - Valea Barnii - Birlesti - Mogos - Valea Alba - Ciuculesti - Bucium - Izbita - Coleseni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu)" este important atat pentru dezvoltarea socio-economica a zonei din Muntii Apuseni, deoarece va lega orasul Abrud de municipiul Aiud, cat si de Autostrada Sebes-Turda.Foto: Facebook/ CJ AlbaModernizarea drumului va scoate din relativa izolare comunele Rimet, Ponor si Mogos, care le-a franat dezvoltarea economica si a favorizat depopularea zonei. In prezent, pe o suprafata foarte mare, locuiesc mai putin de 3.000 de persoane. Acum, drumul prezinta numeroase degradari atat a imbracamintei caii de rulare, cat si cedari ale structurii rutiere. In proiect este prevazuta instalarea de indicatoare rutiere de avertizare cu alimentare fotovoltaica pentru semnalizare luminoasa la trecerile de pietoni.Foto: Facebook/ Judetul AlbaIn afara beneficiilor pentru locuitorii zonei, modernizarea soselei va permite si accesul facil al turistilor. In prezent, doar cei care cunosc zona si detin masini de teren se incumeta sa mearga pe aici, chiar daca frumusetea Muntilor Apuseni este cunoscuta. Padurea Sloboda este prima rezervatie naturala intalnita pe acest drum. Zona este o arie protejata de interes national de tip botanic. Se afla in partea vestica a Aiudului, pe dealurile din partea estica a Muntilor Trascaului, intre acestia si culoarul Muresului, si se intinde pe o suprafata de 20 de hectare. Aria protejata reprezinta un relief variat (vai, versanti abrupti, luminisuri, pajisti), acoperit in cea mai mare parte cu vegetatie forestiera, alcatuita din specii arboricole in amestec de stejar sau carpen si specii de conifere in partea superioara a dealului.Foto: Facebook/ Judetul AlbaDe-a lungul drumului se afla Cheile Manastirii, Cheile Geogelului, Cheile Rametului, cu pereti abrupti si varfuri ascutite. De asemenea, pe drum sunt numeroase zone de belvedere, care ofera privelisti pana spre Retezat, Sureanu sau Muntele Mare. Folosind alte drumuri se poate cobori pana la Salciua, cu legatura spre DN75, Turda - Cimpeni. De altfel, din Ponor, imaginea cea mai frumoasa este spre Muntele Mare si culmea Bedeleu, care strajuieste zona Salciua - Posaga.