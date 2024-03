Trei femei si doi copii, ramasi inzapeziti in Muntii Sureanu. Au fost salvati de salvamontisti

Trei femei si doi copii, care ramasesera blocati cu masina pe un drum forestier din Muntii Sureanu, din cauza zapezii, au fost salvati, duminica seara, de jandarmii montani si salvamontistii din Alba.

Cei cinci se intoriceau de la schi si iesisera din drumul principal, in cautarea unei scurtaturi, iar masina de teren in care se aflau a ramas blocata in zapada, scrie Mediafax.

"Au ales sa se abata de la drumul principal si sa o ia pe o scurtatura. Au avut noroc ca masina s-a impotmolit aproape de un centru de colectare a fructelor de padure, un reper cunoscut de jandarmii montani, ceea ce a scurtat timpul de interventie. De asemenea, au avut noroc ca in zona in care au ramas blocati exista semnal la telefon", a declarat purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Alba, Cosmin Jurcovet.

Masina a fost deszapezita, iar turistii au fost escortati de jandarmii montani si salvamontisti pana la o zona de siguranta. Nimeni nu a fost ranit.

