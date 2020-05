Turismul pus la grea incercare de pandemia COVID-19

Ziare.

Aceasta sufera din cauza mai multor masuri de protectie sanitara cum ar fi inchiderea rutelor de zbor ale companiilor aeriene, inchiderea granitelor externe ale Uniunii Europene, limitarea mobilitatii si deplasarilor in interiorul tarii, precum si restrictiile de parasire a domiciliului de catre populatie.In plus fata de categoria de turisti care nu au mai reusit, in mod evident, sa plece in vacantele programate in perioada in care a fost decretata starea de urgenta, exista foarte multe vacante anulate de catre turisti ca urmare a starii de teama generata de riscul de imbolnavire.Astfel ca turistii care nu mai au disponibilitatea de a pleca in vacante anuleaza calatoriile solicitand rambursarea sumelor achitate in prealabil pentru vacanta planificata. Cu toate acestea, in realitate, circuitul economic si comercial al activitatilor agentiilor de turism prevede inaintarea sumelor de bani incasate de agentiile de turism de la turisti catre partenerii contractuali ai agentiilor de turism (hotelieri, transportatori etc.), in vederea rezervarii concrete a vacantei turistului.In cele mai multe cazuri, desi agentiile de turism au actionat ferm si rapid si au demarat procedurile prin care solicita partenerilor contractuali rambursarea platilor efectuate anterior pentru rezervarea vacantei, acest proces este unul indelungat.Din practica si din experientele unor agentii de turism toata aceasta procedura este extrem de laborioasa si cu sanse limitate de reusita. In consecinta, in acest moment, agentiile organizatoare se afla in situatia de a rambursa sume pe care nu le mai detin si cu privire la care nu spera in mod real recuperarea.In aceste momente critice, in linie cu recomandarile publicate in luna martie intr-un comunicat de presa al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), agentiile apeleaza la intelegerea si bunavointa turistilor de a accepta solutii alternative pentru sumele deja achitate.Pentru calatoriile care nu au putut avea loc din cauza declansarii starii de urgenta, acestea propun turistilor mai multe variante, cum ar fi de pilda:* emiterea de vouchere valorice care pot fi folosite pentru a achizitiona servicii turistice ulterioare,* rambursarea sumelor de bani de indata ce agentiile recupereaza banii de la furnizorii externi,* posibilitatea de a se intoarce direct impotriva furnizorilor pentru recuperarea sumelor avansate.Agentiile cu care turistii intra in contact sunt de doua tipuri:Agentiile Organizatoare, care vand sau ofera spre vanzare pachete fie direct, fie prin intermediul unui alt comerciant, printru-un contract de mandat sau impreuna cu un alt comerciant, printr-un contract de colaborare;Agentiile Intermediare care ofera spre vanzare, in calitate de intermediar, pachete planificate de catre o agentie de turism organizatoare.Astfel ca exista, in principal,care se pot incheia intre agentiile de turism si care determina raspunderea contractuala a acestora:, in acest caz Agentia Organizatoare, cu exceptia cazului in care mandatarul, Agentia intermediara, isi depaseste limitele stabilite in contractul de mandat;, in acest caz Agentia Organizatoare colaboreaza cu Agentia Intermediara pentru indeplinirea contractului siLa momentul actual, avand in vedere fluxul foarte insemnat de solicitari, jucatorii din turism se confrunta cu o supra-incarcare a agentiilor.In consecinta au o capacitate mult ingreunata de a raspunde in scurt timp fiecarei solicitari, prin care turistii cer rambursarea sumelor de bani achitate, denuntarea unilaterala a contractelor si/sau reprogramarea vacantelor.De multe ori se poate intampla ca fiecare dintre agentiile implicate sa decline responsabilitatea fata de turist, iar acesta sa ramana confuz in lipsa unei bune cunoasteri a acestor reguli de raspundere contractuala si legala.Conform comunicatului de presa din data de 13 mai,, agentiile organizatoare si la transportatori pentru a identifica solutii pragmatice si flexibile care sa respecte dreptul pasagerilor si calatorilor de a primi rambursarea sumelor achitate pentru serviciile de transport sau pentru pachetele de calatorie care au fost anulate in situatia actuala a pandemiei.In cazul anularii vacantei de catre agentia de turism sau de catre transportator,Intrucat rerutarea vacantelor este o solutie dificil de aplicat avand in vedere circumstantele actuale referitoare la restrictionarea zborurilor, alegerea turistului se refera in mare parte la diferite forme de rambursare.Conform regulilor aplicabile,Recomandarea Comisiei cu privire la vouchere stabileste o serie de aspecte cheie pentru asigurarea ca acestea sunt fiabile si atractive pentru consumatori:- in cazul in care transportatorul sau organizatorul devine insolvabil, in timp ce voucherul nu a fost inca utilizat, calatorul trebuie sa primeasca rambursarea banilor;calatorii ar trebui sa aiba dreptul de a solicita rambursarea in bani in cel mult 12 luni dupa eliberarea voucherului.Recomandarea stabileste, de asemenea, alte, precum:* voucherele trebuie sa permita rezervarea aceleiasi rute in aceleasi conditii ca rezervarea initiala sau un pachet de calatorie cu aceleasi caracteristici ca pachetul incheiat anterior;* transportatorii si organizatorii ar trebui sa ia in considerare extinderea posibilitatii de a utiliza voucherele pentru rezervari cu alte entitati care fac parte din acelasi grup de companii;* voucherele pentru serviciile de transport ar trebui sa fie transferabile unui alt pasager fara niciun cost suplimentar.Referitor la masurile pe care statul ar trebui sa le aiba in vedere atunci cand intentioneaza sa ofere orice forma de ajutor de stat turismului, Organizatia Mondiala a Turismului a formulat o serie de recomandari si indrumari cu privire la sprijinul pe care statele membre ar trebui sa il confere, respectiv:* adoptarea unor masuri de suport politic si financiar in vedereaasupra industriei turismului,* adoptarea unorcare urmeaza sa fie planificate si puse in practica cu organizatiile internationale,* adoptarea unor actiuni de sprijin care sa fie incluse in actiuni ample ale statelor afectate.In vederea sprijinirii in mod real a acestui sector economic, este necesara adoptarea de urgenta a unor masuri de sprijin implementate de catre statul roman in linie cu recomandarile si normele de ajutor de stat instituite la nivel european de catre Comisia Europeana printr-o initiativa legislativa care este menita sa solutioneze principalele zone de dificultate cu care se confrunta industria turismului in aceasta perioada.O parte dintre statele membre afectate de COVID-19 au adoptat deja masuri pentru salvgardarea turismului., de exemplu, foloseste un model de sprijin pentru industria turismului care contine finantari si acoperirea costurilor pentru comisionul de manipulare si comisionul de raspundere.are un buget de 11 milioane de euro pentru sprijinirea industriei turismului.foloseste instrumentul garantiilor guvernamentale pentru imprumuturi de pana la 200.000 de euro.acorda 200 milioane de euro ca imprumut pentru Fondul de Garantare in Turism pentru anularile de calatorii cauzate de pandemia COVID-19.ofera agentiilor de turism posibilitatea de a oferi turistilor un credit pe care sa il foloseasca in viitor in locul rambursarii platilor efectuate.Inexista posibilitatea de a oferi vouchere in schimbul rambursarii sumelor (acesta este valabil un an de la emiterea acestuia).dispune si el de o serie de solutii cu privire la acordarea de masuri de sprijinire a industriei turismului prin acordarea de ajutoare de stat, care pot fi accesate intr-o procedura accelerata, Comisia Europeana eficientizand recent procedurile aplicabile in domeniul ajutorului de stat acordat in considerarea COVID-19.Astfel, inca din data de 19 martie 2020, Comisia Europeana a creat- un cadru eficient care confera statelor membre posibilitati de a oferi sprijin de lichiditate companiilor afectate, pe langa normele generale aplicabile in domeniul ajutorului de stat.Chiar daca si in Romania masurile restrictive impuse s-au relaxat incepand cu 15 mai, iar unele state vor redeschide turismul, cel mai probabil nu va mai exista acelasi apetit pentru calatorii.Mai ales in ceea ce priveste calatoriile in exteriorul tarii care ar presupune deplasari mai lungi, fie cu avionul, autocarul sau propriul autoturism.Ca atare, ajutorarea sectorului turismului va ramane un subiect de actualitate in Romania si asteptam cu interes masurile de ajutor de stat pe care le va implementa statul cu scopul de a ajuta repornirea turismului romanesc si evitarea de intrari in insolventa generalizate la nivelul agentiilor.