Turist roman, nemultumit de triajul facut de greci la punctul de frontiera Kulata- Promachonas: "Circul si mascarada din vama lor mi-au lasat un gust amar"

"Da...pai daca toata lumea povestesteintrarii in Grecia,sa ducem traditia mai departe,zic.Ora 02:15, familie cu un copil de 10 ani. Am ajuns la Promachonas. Nici o masina in fata noastra, nici una in spate. Ni s-au cerut actele, testele si plf-ul. Peste teste s-au uitat doar la nume si ne strigau. Nu au verificat concordanta cu datele din pasaport. Am fost trimisi la retestare, doar soferul. Toata procedura a durat 3-5 min,cu tot cu retestare.Sentimentul meu: dezgust si repulsie fata de o tara pe care cu cateva luni in urma o iubeam. Nu as vrea comentarii gen: mergeti la Mamaia daca nu va convine la greci! Noi mergem in Grecia de mai bine de 15 ani, de cel putin 3-4 ori pe an, atat vara cat si iarna,de pasti sau de Craciun, avand si rezidenta in Grecia. Ei bine, circul si mascarada din vama lor, mie personal mi-au lasat un gust amar...Stiu ca e alegerea mea, tocmai de aceea am sa caut alt loc in care sa ma simt bine venita, un loc in care sa ma relaxez, sa vin cu drag si sa stiu ca oricand ma pot intoarce.Dragilor,va doresc concediu placut oriunde ati alege sa mergeti!Insa nu uitati ca nu meritam umilinta nimanui! Eu va marturisesc sincer ca m-as fi intors in momentul in care ne-au cerut retestare,insa ora e tarzie, copilul doarme,sotul e obosit si tot noi am fi avut de suferit.O noapte linistita tuturor..."