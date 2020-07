Turista surprinsa de viitura pe Valea Caraiman din Busteni, salvata din apa de alte persoane

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Prahova a informat ca pompierii impreuna cu echipele Salvamont actioneaza pentru a salva o femeie surprinsa de viitura pe Valea Caraiman din Busteni. "Victima impreuna cu un grup de alti 19 turisti se aflau pe un traseu montan. Din datele apelantului, este constienta", precizeaza sursa citata.Seful Serviciului Salvamont Busteni, Gheorghe Haiduc, a declarat, pentru AGERPRES, ca femeia ar fi vrut sa traverseze Valea Caraiman, a alunecat si a cazut in apa, in conditiile in care in zona a fost o viitura din cauza ploilor torentiale.Femeia ar fi fost scoasa din apa de alti turisti din zona, insa nu se stie deocamdata daca ea facea parte din acelasi grup cu cei care au salvat-o.