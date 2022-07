Turisti germani salvati din noroi, in Maramures

Doi turisti germani au fost salvati de jandarmii montani din Maramures, dupa ce au ramas impotmoliti in noroi, joi, in Pasul Cavnic, in zona Taurilor Chendroaiei, la cinci kilometri de Pasul Gutai.

Cei doi turisti de 64, respectiv 63 de ani, sot si sotie, plecasera cu masina pe munte pe DJ 109F, spre un sat din zona Pasului Gutai, iar pentru ca au vrut sa-si scurteze traseul, au intrat pe un drum forestier neutilizat de multa vreme, unde au ramas impotmoliti in noroi, scrie Maramedia.

Cele doua persoane au fost gasite in afara oricarui pericol, nu au fost ranite, iar echipajul de jandarmi ajuns la fata locului a reusit sa elibereze masina impotmolita. Acestia se aflau intr-o stare usoara de soc si au primit ingrijiri medicale, potrivit Inspectoratului Judetean de Jandarmerie Maramures.

Turistii germani au fost rugati sa se intoarca la drumul principal, pentru a evita sa mai ramana impotmoliti.

