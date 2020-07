Ultima moda in randul corporatistilor din marile orase: cumpara locuinte in Apuseni si se muta la munte impreuna cu familia

Fenomenul este la un stadiu incipient, dar merita remarcat. Masurile de izolare la domiciliu si de distantare sociala i-au facut pe oameni sa caute locuinte mai mari, unde sa se poata izola, atat de efectele pandemiei, cat si de aglomeratia din orase. Cauta astfel de solutii de evadare in special persoanele si familiile care pot sa lucreze de acasa, avand nevoie doar de internet si un calculator. In afara de acestia, se intorc acasa cei plecati la munca in strainatate. Autoritatile locale s-au "prins" de oportunitatea pe care o ofera zona pe care o administreaza si au demarat investitii importante in infrastructura. Drumurile comunale au inceput sa fie asfaltate, astfel incat accesul spre satele de munte este mult usurat.O astfel de situatie intalnim in comuna Garda de Sus, judetul Alba. "Avem familii din Cluj, din Bucuresti care si-au cumparat teren si isi fac case, cu buletin direct pe Garda. Este vorba de corporatisti care lucreaza in IT, direct pe computer, de acasa. Avem o familie din Bucuresti, cu 5 copii, care si-a facut deja domiciliul pe Garda. Pe viitor, o preocupare a administratiei locale va fi investitia serioasa in infrastructura de educatie, pentru a le oferi viitorilor elevi, stramutati cu parintii din alte orase mari, posibilitatea unei scolarizari de calitate", spune primarul comunei Garda de Sus, Marin Virciu.Acesta ofera si un exemplu concret, respectiv demararea lucrarilor de modernizare a drumurilor comunale din satele Dealul Frumos - Hanasesti - Ghetar, in lungime totala de 8,3 kilometri, printr-o investitie de peste 7,5 milioane de lei. Prin proiect se urmareste realizarea unui sistem rutier modern, care sa duca la stabilizarea populatiei in aceasta zona si la dezvoltarea turismului. Este vorba despre drumurile: DC 264, DV Scoala Ghetar, DC 265, DV Berhetesti, DV Hanasesti - Deal. Acestea vor avea un carosabil asfaltat cu o latime de 3 metri. Localitatea Garda de Sus a primit indicativul de "Sat European" pentru lucrari de infrastructura, programe de promovare turistica si actiuni cu caracter ecologic, deschiderea unui muzeu cu punct de vanzare langa Pestera Scarisoara, reabilitarea si amenajarea unei gospodarii tipic motesti.Autoritatile au inteles potentialul locului si au cheltuit in ultimii ani 6 milioane de euro in modernizarea a 37 de kilometri de drumuri locale. Inainte, cei interesati aveau de mers pe jos ore intregi cu rucsacul in spate. "Avem un tanar a lucrat in Suedia aproape 3 ani, insa cand a vazut ca lucrurile se schimba a decis sa se intoarca acasa si sa se ocupe de turism", a mai precizat primarul.La Garda de Sus sunt multe locuri de vizitat. Pe langa Ghetarul de la Scarisoara, inchis in aceasta vara pentru inlocuirea sistemului de acces, se poate merge la Pestera Poarta lui Ionele, la fel de spectaculoasa.Poiana Calineasa este asa-zisa "mutatura" (mutare) a crescatorilor de animale pe perioada verii. Cu alte cuvinte, in fiecare an, in primavara, oamenii isi iau animalele si urca pe munte, unde stau pana toamna. Spun ca merg acolo "la varat" sau "la muntarit", expresii folosite de localnici atunci cand se refera la mutatul pe culmea muntelui. Peste 100 de colibe si stani, cum isi numesc motii casele din lemn, sunt rasfirate in aceasta zona.Sunt constructii simple, care asigura un confort minim pentru proprietarii acestora. Inauntrul lor, satenii si-au adus doar cele necesare traiului peste vara, dovada ca se poate trai atat de simplu si nepretentios. Oamenii si-au construit aici si o biserica, unde merg la slujba in fiecare saptamana. Un preot din comuna urca sus pentru a sluji in folosul celor care traiesc la Calineasa cateva luni pe an.In lunile aprilie si mai, oamenii din satele Ghetari, Casa de Piatra, Hanasesti, Poiana Horea, Ocoale si Stanisoara pornesc cu animalele spre Poiana Calineasa. Cei care raman in sate peste vara au misiunea de a cosi si de a strange fanul care va fi principala hrana pentru animale pe timpul iernii.La Poiana Calineasa se practica mai ales turismul de o zi. Cine trece prin zona stie foarte bine ca exista acest loc pitoresc pe munte, unde se poate ajunge cu multa usurinta cu masina. Motii mai intreprinzatori ii asteapta pe turisti cu preparate traditioanle, printre care la loc de cinste este celebrul balmos, mancarea traditionala a oamenilor muntelui. De asemenea, multi si-au achizitionat si instalat panouri solare, astfel ca acum au si energie electrica si nu mai folosesc lampile de petrol, ca pe vremuri. Din aceasta poiana se vad vaile Ordancusa si Garda Seaca, precum si alte zone mirifice, cum ar fi varfurile Gaina si Curcubata Mare. Este, in cel mai traditional sens al cuvantului, un spectacol care-ti taie rasuflarea.Poiana Calineasa este o o combinatie de pajisti si peluze situate pe un platou montan. Accesul se face din comuna Garda de Sus - pe DN75 - spre traseul catre Cheile Ordancusei (DC750). Dupa iesirea din Chei, pe culme, pe drumul ce duce in satul Ocoale si la Pestera Scarisoara, la dreapta, se face un drum asfaltat ce duce in Poiana Calineasa. Din centrul comunei pana sus, sunt vreo 10 kilometri.