Un turist american risca doi ani de inchisoare in Thailanda dupa o recenzie pe Tripadvisor

In cazul in care este gasit vinovat, Wesley Barnes, in varsta de 37 de ani, din Arkansas, un rezident in Thailanda, unde lucreaza ca profesor de engleza, risca pana la doi ani de inchisoare In pofida epidemiei covid-19, care a afectat dur turismul, thailandezii si straini continua sa frecventeze statiuni balneare - aporoape goale -, inclusiv pe Insula Koh Chang, cele bra prin plajele si apele sale turcoaz.Intr-un sejur recent la complexul Sea View Resort, situat pe aceasta insula, Wesley Barnes a fost extrem de dezamagit si si-a facut opinia cunoscuta pe Tripadvisor.Intr-un comentariu, el acuza ca personalul este "neprietenos" si actioneaza "ca si cum nu ar vrea pe nimeni" in complex.Conducerea complexului a depus plangere impotriva sa cu privire la acest comentariu, a declarat pentru AFP colonelul Thanapon Taemsara de la Politia din Koh Chang.Wesley Barnes a fost arestat pentru o scurta perioada de timp si apoi eliberat pe cautiune.Legea thailandeza cu privire la defaimare prevede pana la doi ani de inchisoare si o amenda in valoare de 6.300 de dolari.