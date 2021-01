Un turist ratacit a dormit doua nopti sub cerul liber langa Varful Omu: "Echipamentul profesional i-a salvat viata"

Potrivit datelor furnizate de Salvamont -Salvaspeo Dambovita, salvatorii au participat, miercuri dupa-amiaza, la o actiune de recuperare a unui turist care timp de doua nopti a dormit sub cerul liber, in zona Babele-Omu.Barbatul, in varsta de 45 din, din Constanta, a plecat singur in drumetie la Varful Omu, in cursul zilei de luni, urcand pe munte din zona telecabinei Pestera, unde si-a parcat autoturismul.Ajuns sus pe munte, turistul nu si-a mai putut continua drumul, in conditii de ceata si precipitatii.Epuizat fizic si pus in situatia de a nu mai putea continua drumul, constanteanul nu a putut sa sune la 112 sau la Salvamont din cauza ca telefonul mobil i s-a descarcat."Echipamentul profesional i-a salvat viata turistului care doua nopti a dormit sub cerul liber dupa ce s-a ratacit undeva intre Babele-Omu, din cauza conditiilor meteo nefavorabile. Barbatul, epuizat fizic a fost gasit astazi, 6 ianuarie, in zona Platoul Babelor, de echipa Salvamont Busteni, aflata in patrulare si care fusese alertata inca din seara zilei de luni, 4 ianuarie de catre echipa Salvamont- Salvaspeo Dambovita care a sesizat faptul ca un autoturism se afla in zona telecabinei Pestera si propietarul nu a revenit de pe traseu. Barbatul a fost preluat din zona Babelor de catre echipa Salvamont- Salvaspeo Dambovita si transportat pana la autoturismul care se afla la telecabina Pestera", informeaza Salvamont Dambovita.Miercuri seara, barbatul care a fost coborat de pe munte se afla in afara oricarui pericol.