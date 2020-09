Ungaria si-a inchis frontierele, dar primeste turisti din Cehia, Slovacia si Polonia

Cetatenii ungari care revin din strainatate vor fi tinuti in carantina timp de 14 zile sau vor putea circula inainte de sfarsitul acestei perioade daca rezultatele a doua teste pentru coronavirus sunt negative.Dupa masurile anuntate saptamana trecuta, in contextul cresterii numarului de cazuri de COVID-19, premierul ungar Viktor Orban a convenit luni cu omologul sau ceh, Andrej Babis, sa permita accesul turistilor din Cehia care si-au facut deja rezervari in Ungaria pentru septembrie, a anuntat Ministerul de Externe de la Budapesta. Ulterior, exceptia a fost extinsa si pentru cei sositi din Polonia si Slovacia. Testele negative prezentate nu trebuie sa fie mai vechi de cinci zile.Pana luni, in Ungaria se raportasera 6139 de cazuri de coronavirus si 615 decese dupa infectare. Tendinta epidemiei a redevenit crescatoare chiar inaintea inceperii anului scolar. Ungaria relaxase restrictiile de circulatie din mai.Economia ungara a inregistrat in trimestrul al doilea o scadere de 13,6% - una din cele mai mari probleme cu care se confrunta premierul Orban de zece ani, de cand se afla la putere.