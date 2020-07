Ursi pe traseele turistice din Bucegi. Turistii, sfatuiti sa aiba asupra lor spray-uri speciale

Potrivit unei informari postate, miercuri seara, pe pagina Salvamont Busteni, un grup de turisti a fost surprins de prezenta unui urs in zona Cascadei Urlatoarea, acestia catarandu-se pe o stanca si facand galagie cu bidoane de apa in care au bagat pietricele pentru a indeparta animalul."Al doilea caz in decurs de numai o saptamana in care turistii sunt atacati de ursi pe traseele turistice din Bucegi. Din fericire, nu au existat victime in niciunul dintre cazuri, dar se poate intampla oricand o tragedie. Asadar, sfatul nostru este ca fiecare turist sa poarte la indemana un spray impotriva ursilor, sa nu hraneasca animalele salbatice in general, sa nu fuga din fata ursului, ci sa se retraga incet din calea lui, facand pe cat posibil galagie", precizeaza sursa citata